EU potřebuje novou smlouvu a generační obměnu, tvrdí Kurz

Sebastian Kurz německému tisku prozradil, že podle něj potřebuje současná Evropská unie reformu. Tu by zabezpečila nová smlouva, jež by stanovovala přísnější kolektivní pravidla a sankce vůči těm členským zemím, které by unijní pravidla porušovaly. Kurz taktéž zmiňuje „plýtvání“, které způsobuje měsíční přesouvání Evropského parlamentu mezi Štrasburkem a Bruselem. Označil to za jakýsi „potulný cirkus“, který unii stojí nemalé finanční i logistické výdaje. Proto by podle něj bylo relevantní, aby členové europarlamentu zasedali pouze v jednom městě, a to v Bruselu.

Na co v rozhovoru kladl Kurz velký důraz, byla reforma současného nastavení Evropské unie. Z jeho slov pro německý deník vyplývá, že považuje Lisabonskou smlouvu, nejaktuálnější reformu unijních smluv, která vešla v platnost v roce 2009, za překonanou a pro aktuální unijní dění nedostatečnou. Je potřeba ji znovu obnovit, aby mohla čelit současným výzvám a aby stanovila ráznější tresty pro státy porušující vládu práva a demokratické standardy.

V souvislosti s potřebou nové smlouvy řekl: „Mnoho se od přijetí Lisabonské smlouvy v Evropě změnilo. Měli jsme tu dluhovou krizi, euro krizi, migrační krizi, klimatickou krizi a nyní čelíme chaosu kolem Brexitu.“

Přesto, že je Kurz zastáncem Evropské unie, staví se proti mnoha dalším citlivým tématům, které v ní v současnosti nejvíce rezonují. Politik zastává tvrdý postoj například i k problematice imigrace, což ho sbližuje s konzervativními lídry na východě Rakouska. Pro ty státy, které by však nedodržovaly imigrační zákony nebo které by dokonce podporovaly ilegální migraci, Kurz požaduje odpovídající důsledky ve formě tvrdších sankcí.

Dalším diskutovaným tématem na půdě EU je vznik unijní armády, která nemá napříč Rakouskem příliš velkou podporu. Samotný kancléř hájí v této věci stanovisko, že by se unie měla spíše soustředit na zvyšování vojenské a obranné spolupráce než na vznik zcela nového jednotného útvaru.

„Naším cílem je vytvoření lepší Evropské unie, ne její zničení nebo pohrávání si s fantaziemi o odchodu,“ dodal Kurz.