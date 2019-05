Mezi Kyprem a Tureckem nebezpečně roste napětí, kvůli vrtům v moři

"Naléhavě vyzýváme Turecko, aby prokázalo zdrženlivost, respektovalo svrchovanost práv Kypru v jeho výlučné ekonomické zóně a zdrželo se jakýchkoli nelegálních kroků, na něž bude EU náležitě reagovat v plné solidaritě s Kyprem," uvedla v sobotu Mogheriniová.

Kyperské ministerstvo zahraničí označilo vyslání tureckých lodí za porušení mezinárodního a evropského práva i svrchovanosti Kyperské republiky. Podle místních médií se kyperský prezident Anastasiadis chystá záležitost předložit na čtvrtečním neformálním summitu EU v Rumunsku.

Na prohlášení Mogheriniové a kyperské vlády dnes reagoval turecký ministr obrany Hulusi Akar, který prohlásil, že Ankara je jako "garantská země" povinna hájit zájmy lidu Severokyperské turecké republiky.

Ta vznikla na severu ostrova, když tam v roce 1974 Turecko vyslalo vojáky v reakci na pokus nacionalistických kyperských Řeků o převrat. V jižní části ostrova je mezinárodně uznávaná Kyperská republika, která je od roku 2004 členem EU. Severokyperskou republiku uznává jen Turecko.

Ministr Akar dnes také podle turecké státní agentury Anadolu vyzval Řecko, aby mělo "zdravý rozum". Energetické zdroje v Egejském moři a východním Středomoří by podle tureckého ministra měly sloužit jako "most k míru, dialogu a vzájemné spolupráci".

#Cyprus strongly condemns #Turkey's illegal drilling operations in its #EEZ. Fragrant violation of jus cogens: Law of the Sea Convention, sovereignty of 🇨🇾, international & European Law. @CyprusMFA #CYMFApressrelease #EastMed #UNCLOS #GunBoatDiplomacy pic.twitter.com/dmXQrImUp2