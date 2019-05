Vévodkyně Meghan porodila holčičku. Sázkové kanceláře ruší sázky

Královská rodina za termín porodu označila přelom dubna a května a řada britských listů má proto za jisté, že bývalá herečka Meghan Markleová již dítě přenáší. List Daily Express dnes napsal, že si přeje porodit doma, což prý ale lékaři nedoporučují.

"Je jí 37 a čeká první dítě. Nevím," vyjádřil podle listu pochybnosti porodník Timothy Draycott. Deník však připomněl, že královna Alžběta II. porodila v domácích podmínkách Buckinghamského paláce čtyři děti.

Podle listu The Sun je Meghan v současnosti ve venkovské usedlosti nedaleko windsorského zámku, kam se s Harrym nedávno přestěhovali z Londýna kvůli klidu. Po boku má Harryho a svou matku. Navzdory tomu, že již více než týden dítě přenáší, působí velmi uvolněně, napsal deník. Meghan si podle jeho informací vybrala vlastní lékařský tým, který na ni dohlíží. Není ovšem jisté, zda se nebude muset přesunout do nemocnice, kde lékaři porod uměle vyvolají, dodává The Sun.

Další listy píší, že Harryho a Meghan v posledních dnech navštívilo několik členů královské rodiny, což údajně svědčí o možnosti, že potomek je již na světě.

Britští bookmakeři, považovaní za dobře informované, v neděli přestali vypisovat kurzy na přesné datum narození sedmého v pořadí následníků trůnu. "Tihle lidé jistě mluví s někým, kdo mluví s někým jiným," řekl CNN o zdrojích informací bookmakerů Lee Price, mluvčí britské sázkové kanceláře Paddy Power.

Sázet se však stále dá na jména, přičemž nejčastějšími tipy jsou Ivy, Alice a Diana.

Spekulace do jisté míry způsobilo rozhodnutí Meghan, která na rozdíl od manželky prince Williama Kate nebude pózovat fotografům přímo před porodnicí. Oznámit očekávanou novinu chtějí Harry s Meghan až poté, co sami narození dítěte oslaví.