ŽIVĚ: Nejočekávanější událost roku. Vévodkyně Meghan přivedla na svět chlapce

15:47 - Dojatý princ Harry už uvedl, že je na svou manželku velice hrdý.

The Duke of Sussex announces his wife has given birth to a baby boy.



Follow the latest on the #royalbaby here: https://t.co/8KSPsa3ufS pic.twitter.com/xE4qo9Ct3v — Sky News (@SkyNews) 6. května 2019

15:43 - Prakticky vzápětí to podle Sky News potvrdil Buckinghamský palác. Syn Harryho a Meghan má 3 a čtvrt kilogramu, dítě i matka jsou v pořádku. Princ byl u porodu přítomen.

Buckingham Palace has announced the Duchess of Sussex has given birth to a baby son weighing 7lbs 3oz and mother and child are doing well — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 6. května 2019

15:41 - Podle Rebeccy English z deníku Daily Mail se vévodkyni Meghan a princi Harrymu narodil chlapec.

It’s a boy! — Rebecca English (@RE_DailyMail) 6. května 2019

15:38 - Sky News na Twitteru uvádějí, jaká jména se nejčastěji skloňují v souvislosti s prvorozeným dítětem Meghan a Harryho. Uvádějí čtyři: Diana, Ivy, Philip a Arthur.

What could Meghan and Harry call their first child?



🍼 Diana

🍼 Ivy

🍼 Philip

🍼 Arthurhttps://t.co/qggPOP6iqj — Sky News (@SkyNews) 6. května 2019

15:35 - Místo porodu dosud není známo, Meghan si však původně přála rodit doma. Dítě vévodkyně a prince Harryho bude v nástupnickém pořadí na královský trůn na 7. místě.

15:30 - Televize Sky News zveřejnila oficiální oznámení Buckinghamského paláce, podle kterého začal porod během ranních hodin. Princ Harry je od té chvíle po boku Meghan. Další oznámení mají následovat později.

15:22 - Komentátor dění uvnitř královské rodiny Alistair Bruce pro Sky News řekl, že "pro královnu i národ je to velice vzrušující".

15:19 - Sky News připomíná, že se prvorozený potomek páru narodí jen krátce před prvním výročím jejich svatby, která se uskutečnila 19. května ve Windsoru. Tam už se teď objevují první britské vlajky v očekávání narození dítěte.

15:15 - Buckinghamský palác zprávu potvrdil i podle BBC.

The Duchess of Sussex has gone into labour with her first child, Buckingham Palace says https://t.co/5dEtyRl29O — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 6. května 2019

15:09 - Porod vévodkyně podle televize potvrdil i Buckinghamský palác.

Buckingham Palace has announced the Duchess of Sussex has gone into labour — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 6. května 2019

15:05 - Podrobnosti o místě porodu zatím nejsou známy. V úvahu připadají dvě možnosti, domácí porod ve Frogmore Cottage, nebo v blízké porodnici.

15:00 - Podle televize SkyNews začala britská vévodkyně Meghan Markle rodit dnes v časných ranních hodinách. Princ Harry je u porodu přítomen.