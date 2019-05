ŽIVĚ: Svět je na nohou. Vévodkyně Meghan porodila chlapce. Co o něm víme?

Pro nejnovější informace aktualizujte stránku.

17:25 - Fanoušci nadále netrpělivě čekají především na dvě věci - fotografii a jméno novorozeného chlapce. Podle britských médií je možné, že se něco z toho dozvíme ještě dnes.

17:10 - Sky News přináší první záběry z ulic Windsoru, kde se bouřlivě slaví.

"It's fantastic news... This is what Britain needed."@kvittozzi joins crowds in Windsor celebrating as the Duke and Duchess of Sussex announce the birth of their baby boy.



17:07 - Televize Sky News cituje jistého Matthewa, který pracuje v jednom z hotelů ve Windsoru. Od rána prý cítil, že se dnes něco stane.

17:02 - Daily Mirror informuje, že Meghan a Harrymu pogratuloval také její otec Thomas Markle. Rád slyší především informace, že je vévodkyně i její syn v pořádku.

16:59 - Podle Sky News už se do Windsoru sjíždějí kromě fanoušků i zástupci velkých světových médií.

16:56 - Královský korespondent Sky Rhiannon Mills říká, že syn Harryho a Meghan nebude princem. Podle něj ani stále není jasné, zdali bude mít jakýkoliv titul.

16:51 - Oblíbené vyhlídkové kolo London Eye se dnes podle Sky News zbarví do modré barvy.

16:48 - Princ Harry podle deníku Daily Mirror před zástupci médií, že se "uvidíme během dvou dnů". Nejpozději ve středu tedy vévoda a vévodkyně ze Sussexu ukážou svého prvorozeného syna.

16:44 - Britská média informují o oslavách v ulicích Windsoru, kde Meghan s Harrym v sídle Frogmore Cottage bydlí.

16:40 - Deník Daily Mail poukazuje na zajímavou souvislost. I současná královna Alžběta byla v době svého narození v nástupnické linii až na sedmém místě, přesto usedla na královský trůn už v 25 letech.

16:36 - Vraťme se krátce zpátky do minulosti. Meghan a Harry se seznámili v červnu 2016, někdejší úspěšná herečka už předtím byla jednou vdaná. Mezi lety 2011 až 2013 měla za manžela filmového herce a producenta Trevora Engelsona.

16:30 - Momentálně vyvstávají především dvě největší otázky: jak bude syn vypadat a jak se bude jmenovat. S kurzem 5:1 je nynějším favoritem Arthur.

16:23 - Maminka Meghan Doria je podle deníku Daily Mirror velice šťastná z narození vnuka.

16:20 - Narození nového člena královské rodiny samozřejmě hýbe celou Británií. Podle deníku Daily Mail se někteří fanoušci zhroutili, když se dozvěděli, že jde o chlapce.

16:16 - Harrymu a Meghan pogratuloval i současný šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn. O tom se přitom traduje, že je zastáncem toho, aby se z Velké Británie stala republika.

16:12 - Sky News ve svém online přenosu upozorňuje na zajímavý fakt. Syn Harryho a Meghan se narodil ve stejný den jako jeden z předchůdců Mayové Tony Blair nebo hollywoodský herec George Clooney.

16:10 - K narození syna už vévodovi a vévodkyni ze Sussexu pogratulovala také britská premiérka Theresa Mayová.

16:06 - Harry se tak zařadil po bok bratra i otce, jejichž prvorozený potomek byl rovněž kluk. Zatímco princ Charles měl s Dianou pouze chlapce, prostřední ze tří dětí prince Williama je dívka, princezna Charlotte, která před několika dny oslavila 4. narozeniny.

16:01 - Princ Harry prohlásil, že jde o "nejzajímavější zkušenost, jakou si vůbec dokázal představit". Dále uvedl, že o jménu dítěte mohli díky zpoždění přemýšlet o několik dní déle.

The Duke of Sussex announces his wife has given birth to a baby boy.



15:55 - Citujeme oficiální vyjádření vévody a vévodkyně ze Sussexu, které zveřejnili na Instagramu.

"Jsme potěšeni, že můžeme oznámit, že jejich královská výsost vévoda a vévodkyně ze Sussexu přivítali prvorozeného potomka dnes brzy ráno. Jejich syn váží 3 a čtvrt kilogramu.

Vévodkyně i miminko jsou zdraví a v pořádku. Pár děkuje veřejnosti za nadšení a podporu během tohoto speciálního období v jejich životě."

15:50 - Dítě se narodilo už v 5:26 ráno.

15:47 - Dojatý princ Harry už uvedl, že je na svou manželku velice hrdý.

The Duke of Sussex announces his wife has given birth to a baby boy.



15:43 - Prakticky vzápětí to podle Sky News potvrdil Buckinghamský palác. Syn Harryho a Meghan má 3 a čtvrt kilogramu, dítě i matka jsou v pořádku. Princ byl u porodu přítomen.

15:41 - Podle Rebeccy English z deníku Daily Mail se vévodkyni Meghan a princi Harrymu narodil chlapec.

15:38 - Sky News na Twitteru uvádějí, jaká jména se nejčastěji skloňují v souvislosti s prvorozeným dítětem Meghan a Harryho. Uvádějí čtyři: Diana, Ivy, Philip a Arthur.

What could Meghan and Harry call their first child?



15:35 - Místo porodu dosud není známo, Meghan si však původně přála rodit doma. Dítě vévodkyně a prince Harryho bude v nástupnickém pořadí na královský trůn na 7. místě.

15:30 - Televize Sky News zveřejnila oficiální oznámení Buckinghamského paláce, podle kterého začal porod během ranních hodin. Princ Harry je od té chvíle po boku Meghan. Další oznámení mají následovat později.

15:22 - Komentátor dění uvnitř královské rodiny Alistair Bruce pro Sky News řekl, že "pro královnu i národ je to velice vzrušující".

15:19 - Sky News připomíná, že se prvorozený potomek páru narodí jen krátce před prvním výročím jejich svatby, která se uskutečnila 19. května ve Windsoru. Tam už se teď objevují první britské vlajky v očekávání narození dítěte.

15:15 - Buckinghamský palác zprávu potvrdil i podle BBC.

15:09 - Porod vévodkyně podle televize potvrdil i Buckinghamský palác.

15:05 - Podrobnosti o místě porodu zatím nejsou známy. V úvahu připadají dvě možnosti, domácí porod ve Frogmore Cottage, nebo v blízké porodnici.

15:00 - Podle televize SkyNews začala britská vévodkyně Meghan Markle rodit dnes v časných ranních hodinách. Princ Harry je u porodu přítomen.