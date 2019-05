Zakázat islám, muslimy deportovat? Po volbách může být vše jinak

Aktualizováno 18:17 — Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Nová dánská ultrapravicová strana, která chce zakázat islám a deportovat ze země desetitisíce muslimů, by se v nadcházejících volbách mohla dostat do parlamentu. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu, podle nějž politické uskupení Stram Kurs (Tvrdý směr) překoná dvouprocentní hranici pro vstup do zákonodárného sboru.