Zákaz zrušen: Puigdemont může kandidovat, má ale šanci?

Jsou sice stíhání v pokusu o odtržení, ale kandidovat mohou

Zrušení rozhodnutí španělské volební komise z konce dubna, že Carles Puigdemont a dva další členové jeho bývalé regionální vlády, kteří opustili Španělsko po neúspěšném pokusu o vyhlášení nezávislosti, přijal v pondělí madridský soud. Puigdemontovi tak bude umožněno účastnit se evropských voleb dne 26. května.

Všichni tři – vedle Carlese Puigdemonta jsou to ještě Clara Ponsatiová a Toni Comin – jsou sice nadále ve Španělsku stíháni za roli v tomto „pokusu o odtržení", jež je součástí hlavního procesu, v němž je souzeno 12 bývalých nezávislých vůdců, nikdo jim ale již nemůže bránit v kandidatuře.

Hi ha un molt bon treball jurídic al darrera de cada victòria aconseguida. Tot aquest potencial el posarem al servei de guanyar causes i projectes per al conjunt dels ciutadans des del Parlament Europeu.El nostre equip sap què té entre mans, com combatre i com guanyar!

Španělská volební komise původně vydala zákaz kandidatury tří politiků na základě stížnosti dvou stran, liberální Ciudadanos a konzervativní Lidové strany, s tím, že odmítla připustit kandidátku s názvem Svobodní napříč Evropou s odkazem, že nemohou být považováni za „obyvatele Španělska". Carles Puigdemont označil toto rozhodnutí za „skandál" a „ránu pro demokracii".

Nicméně, španělský Nejvyšší soud, který urychleně zasedl na základě žádosti advokátů separatistů, v neděli rozhodl, že mají právo účastnit se voleb, protože nebyli odsouzeni k trestu nevolitelnosti a obrátil se ihned na administrativní soud, aby tuto otázku rozhodl s konečnou platností, píše AFP.

Soud v pondělí ve svém rozhodnutí uvedl, že mají „právo účastnit se jako kandidáti ze strany Svoboda napříč Evropou ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019". „Za každým dosaženým vítězstvím stojí velmi dobrá soudní práce," pochválil Carles Puigdemont toto soudní rozhodnutí ve svém tweetu.

Získá Puigdemont imunitu, pokud bude zvolen? Nic není jisté...

Pokud bude zvolen, získá bývalý prezident Katalánska podle svých slov parlamentní imunitu. „Budeme-li zvoleni poslanci Evropského parlamentu, budeme poslanci Evropského parlamentu, a to nejen proto, že to říkají pravidla, ale protože všechny precedensy říkají, že imunita je aktivována od chvíle, kdy jste zvoleni," řekl Puigdemont v Bruselu.

Podle zdrojů z Evropského parlamentu, píše AFP, by však jeho případné zvolení mohlo být schváleny Evropským parlamentem až po přísaze, kterou musí učinit osobně před španělskou volební komisí. V takovém případě by, kdyby se vrátil do Španělska, okamžitě zatčen.

Centrální španělskou vládou byl Carles Puigdemont sesazen po pokusu o odtržení v roce 2017. Puigdemont poté uprchl do Belgie a od té doby uniká, stejně jakož i jiní separatisté, stíhání z důvodů organizované vzpoury, kterou vůči nim zahájil španělský Nejvyšší soud.

Politik Oriol Junqueras, Puigdemontův viceprezident, který zůstal ve Španělsku, se již rok a půl nachází v provizorní vazbě, se stal nyní v Madridu hlavním obžalovaným v procesu o odtržení.

Katalánské separatistické strany již během parlamentních voleb představily několik kandidátů, kteří jsou buď uvězněni nebo v exilu do voleb, aby tím dali najevo, že španělská spravedlnost je podle nich pronásleduje za jejich myšlenky. Během parlamentních voleb 28. dubna bylo do Poslanecké sněmovny nebo Senátu zvoleno celkem pět uvězněných separatistů, připomíná AFP.

Podle nejnovějších projekcí do Evropského parlamentu by kandidátní listina Carlese Puigdemonta dne 26. května patrně nezískala žádného zástupce. Volební systém ve Španělsku, píše AFP, je pro separatistické kandidáty, ať již z Katalánska nebo z Baskicka, nevýhodná, uzavírá agentura.

Metoda volby poslanců Evropského parlamentu ve Španělsku, v jednom volebním obvodu, je nepříznivá pro regionální strany, zvláště silné v Katalánsku a Baskicku.