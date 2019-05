Migrant si stěžuje na život v Itálii: Jsme jako ve vězení. Tohle neskončí dobře

Abdelfeteh připlul na Sicílii před sedmi lety. Byl na jedné z prvních malých lodí, která k italským břehům připlula z Libye poté, co tam vypukla v roce 2011 vypukla válka. „Jsem kulturní zprostředkovatel a pracuji s migranty," vysvětluje migrant z Afriky. Žije sice v Catanii na východě Sicílie, ale pracoval na téměř všech záchranných lodích přístavech v Itálii.

Sám přitom neměl v úmyslu odejít do Itálie nebo do Evropy obecně. V Libyi se mu líbilo, ale když vypukly boje, snažil se prostě dostat pryč. Nemyslel přitom na to, kam utíká, píše server Info Migrant, který se zaměřuje na uprchlickou tematiku.

Když Abdelfeteh dokončil školu, měl absolvovat povinnou vojenskou službu, který je podle jeho slov „nekonečná“. Právě proto z rodné Eritreje utekl. „Nerespektují tam lidská práva. Chtěl jsem svobodu, chtěl jsem se dozvědět více o světě. Pro mládež v zemi není budoucnost. Tam je jen jedna televizní stanice a jedny noviny,“ vzpomíná migrant s tím, že stát zavřel i jedinou univerzitu.. Nejprve Abdelfeteh odešel do Súdánu, ale „tam se mu moc nelíbilo", takže se přesunul do Libye. Dnes říká, že je unavený z politiky, i úsměvů, kteří mu věnují lidí, když jej chválí, jak dobře se integroval. Vadí mu, jak se v Evropě o migrační politice mluví. Vláda podle něj lidi přiměla věřit, že migrace je jediný problém, kterému Itálie čelí. „Je jasné, že když si to lidé myslí, budou hlasovat pro toho, kdo jim slíbí, že veškerou migraci zastaví,“ povzdechl si.

Domnívá se, že o osudy statisíců migrantů se nikdo nestará. Díky své práci má možnost pravidelně mluvit s migranty, kteří na lodích připlouvají na Sicílii. „Všichni se ptají, co se se nimi stane, když se nedostanou z lodi na břeh. Ptají se, jestli budou posláni zpět do Libye,“ zlobí se Abdelfeteh s tím, že něco takového ale ústava zakazuje. Některé příběhy migrantů jsou podle něj doslova hrozné. Ženy mu vyprávějí, jak byly vězněny, prodány, uneseny a znásilněny. „To je teď jakási normálnost,“ vysvětluje.

Sám Abdelfeteh se cítí smutný a chycený v pasti. V Itálii sice může bydlet a pracovat, nikam jinam se ovšem podívat nemůže. Pokud by si našel práci v jiné zemi, musel by požádat eritrejské velvyslanectví v Itálii,a by mu povolilo změnu pobytu, jenže to může trvat roky. „A který zaměstnavatel je připraven na někoho čekat dva roky,“ zoufá si. „Musíte zůstat tam, kde jste žádali o azyl. Je to obrovské vězení, ze kterého nikdy nemůžu uniknout,“ smutní migrant.

Nálada v Itálii se podle něj navíc neustále zhoršuje. Dokonce už na vlastní kůži zažil násilný útok. „Šel jsem s kamarádkou. Projelo kolem auto a někdo mě praštil do hlavy lahví Nikdo nic neudělal. To se mi ještě nestalo,“ vzpomíná. Také ostatní migranti, se kterými pracuje, to prý vidí podobně. Setkává se totiž pracovně třeba s těmi, kteří byli vyhozeni z azylových center. Mnozí proto podle něj zamíří na sever Evropy, aby získali azyl třeba v Německu. „Vědí, že budou odmítnuti a posláni zpět do Itálie, ale čtyři nebo pět měsíců budou dostávat jídlo a budou mít střechu nad hlavou. Tohle je to jedna z nejsmutnějších věcí, které jsem v životě viděl,“ tvrdí Abdelfeteh.

Přiznává ovšem, že na návrat domů do Eritreje ještě nenastala vhodná chvíle, protože země je příliš nebezpečná. Přesto doufá, že přijde mír a že se situace zlepší. „Dnes ráno jsem byl dvakrát zastaven policií, když jsem byl na vlakovém nádraží kvůli práci. Později policie vtrhla do eritrejského komunitního domu a natočila nás, bez povolení a bez vysvětlení, co dělají. To se tady dřív nestávalo,“ poznamenal Abdelfeteh. „Jsme v zemi, která respektuje naše práva? Když se mě lidé ptají, co mají dělat, řeknu jim, aby odešli, protože se obávám, že věci zde neskončí dobře,“ přiznává na závěr.