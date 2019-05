Vévodkyně Meghan poslechla lékaře a jela rodit do nemocnice. Proč?

Vévodkyně Meghan přivedla prvorozeného syna na svět v jedné z nejšpičkovějších londýnských nemocnic The Portland. Tvrdí to britský deník Daily Mail, podle kterého jí princ Harry a členové Scotland Yardu tajně převezli do zmíněného zdravotnického zařízení, v němž pacienti běžně platí za nejzákladnější ošetření téměř půl milionu korun.

Ve dnech, které porodu předcházely, se o takovém postupu často spekulovalo. Odborníci z oboru konstatovali, že vzhledem k dlouhému přenášení dítěte a faktu, že Meghan je relativně starou prvorodičkou (vévodkyni je 37 let – pozn. red.), bude lepší, když porod podstoupí v nemocnici.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal), Kvě 6, 2019 v 9:17 PDT

Původně si přitom přála porodit doma a přesun do nemocnice připouštěla jen v případě, že dojde k jakýmkoliv komplikacím. Buckinghamský palác informace deníku odmítl komentovat, Daily Mail se však odvolává na důvěryhodné zdroje z královské rodiny.

Syn vévody a vévodkyně ze Sussexu přišel na svět včera v 5:26 místního času, jeho narození bylo potvrzeno po půl čtvrté odpoledne. Dojatý princ Harry mimo jiné uvedl, že je na svou manželku pyšný, zároveň přiznal, že o jménu dítěte stále není rozhodnuto.

Podle bookmakerů patří k současným favoritům mezi sázkaři James a Alexander, s malým odstupem následují Arthur, Edward a Oliver. Vyloučeno není ani jméno Spencer na počest Harryho matky, princezny Diany, rozené Spencerové.

Chlapec je osmý pravnoučetem úřadující královny Alžběty, s níž ho pojí zajímavá souvislost. Stejně jako Alžběta je totiž v době narození na sedmém místě nástupnické linie na královský trůn. Současná královna na něj i přesto usedla v pouhých 25 letech.