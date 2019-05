Zásadní schůzka pro budoucnost EU, děti v Rumunsku kvůli ní mají prázdniny

Šéfové států a vlád sedmadvaceti zemí Evropské unie chtějí tento čtvrtek v rumunském městě Sibiu jednoznačně ukázat, že EU je a do budoucna také zůstane jednotná a nechybí jí sebedůvěra. Chtějí ale také začít diskusi o "prioritách a výzvách", tedy o tom, jakou agendu si Evropská unie nastaví do roku 2024, do kdy bude její chod ovlivňovat v květnu nově zvolený europarlament a od podzimu také nová Evropská komise. Debata se tak nevyhne ani otázkám souvisejícím právě s personálním obsazením vrcholných unijních funkcí.