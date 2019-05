Nejdřív Klaus, teď Mečiar. Expremiér připouští návrat, nešetřil Fica, Kisku ani Čaputovou

Českem nedávno proletěla zpráva, že exprezident Václav Klaus v reakci na slova současného předsedy ODS Petra Fialy připustil návrat do politiky. O pár dní později jej nevyloučil ani Vladimír Mečiar. Oba politici se spolu v roce 1992 v rolích předsedů vlád obou zemí dohodli na rozdělení Československa.

Sedmasedmdesátiletý Mečiar to připustil v rozhovoru pro deník Nový Čas, v němž také hodnotil současnou situaci na slovenské politické scéně. Logicky se tedy mluvilo o Robertu Ficovi, končící hlavě státu Andreji Kiskovi, ale také o nastávající prezidentce Zuzaně Čaputové.

Podle slovenského expremiéra si lidé sedli do autobusu bez řidiče. Zřetelně tak poukazoval na nedostatek reálných politických zkušeností zvolené prezidentky. „Ty volby ukázaly obrovské rozdíly ve společnosti, kde drtivá většina volby ignorovala nebo byla proti,“ konstatoval Mečiar pro Nový Čas.

Zuzana Čaputová | foto: Facebook

Vybrat za prezidenta „někoho z domácnosti“ je podle Mečiara velká odvaha voličů. „Člověk má ve funkci prezidenta končit, ne začínat,“ tvrdí někdejší neúspěšný prezidentský kandidát. Na mysli tím měl nejen Čaputovou, ale i Kisku. „Já myslím, že Kiska vůbec nemá co dělat v politice. Člověk s jeho problémy by dávno neměl být prezidentem,“ míní expremiér.

Mečiar má na Slovensku stále řadu přívrženců, kteří ho vyzývají k návratu. Zvážil by prý ale jen opravdu zajímavou nabídku. Spekulovalo se rovněž o jeho angažmá ve straně neúspěšného prezidentského kandidáta Štefana Harabina. „Však on nemá stranu a pochybuji, že by měl, protože je soudcem Nejvyššího soudu a chce jím zůstat,“ uvedl Mečiar na toto téma.

Kvůli zrušení jeho amnestií nemůže přijít na jméno ani hegemonovi slovenské politiky posledních let Robertu Ficovi. Šéf Smeru k tomu podle něj sáhl kvůli klesajícím preferencím, jednou za to však podle Mečiara bude trestně stíhán pro zneužití pravomocí.

„Když se to celé dělalo, pomyslel jsem si, že Fico je chudák, ale nejen morální, ale i politický. Chce se zachránit, strašně se bojí a z toho strachu to vyplývá,“ uzavřel Mečiar svou kritiku předsedy nejsilnější slovenské strany.

Mečiar z politiky definitivně zmizel v roce 2013, největších úspěchů však dosáhl v 90. letech. V letech 1990-98 byl opakovaně slovenským premiérem. V letech 1999 a 2004 se dvakrát neúspěšně ucházel o post prezidenta.