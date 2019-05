Pellegrini a Fico se pustili do Kisky: "Pravda se jim asi těžko poslouchá", reagoval Kiska

Dlouhodobé napětí mezi prezidentem a vládní stranou Směr-SD vyhrotilo Kiskovo tvrzení v souvislosti s vraždou novináře Jána Kuciaka, že na Slovensku to vypadá, jako by to byl mafiánský stát. V rozhovoru, který Die Welt zveřejnil o uplynulém víkendu, Kiska hovořil i o ztrátě důvěry Slováků v právní systém.

V reakci na to v pondělí Pellegrini vyzval prezidenta, aby přestal poškozovat dobré jméno své vlasti. Dnes pak Fico podobně jako v pondělí Pellegrini poukázal na to, že Kiska zneužívá prezidentskou funkci ke stranickým ambicím.

"Prezident SR se nemůže v zahraničí procházet a útočit na vládu své země," řekl Fico. Prezidenta pak vyzval, aby do konce svého mandátu přestal v zahraničí na Slovensko útočit. Kisku, který se o druhý mandát neucházel, v polovině června nahradí v prezidentském křesle Zuzana Čaputová.

Kiska se proti kritice Pellegriniho i Fica ohradil. "Jako prezident bych nejraději se zahraničními médii hovořil o tom, jak jsme na Slovensku postavili jednu supermoderní nemocnici. Jak jsme pohnuli s výstavbou dálnic a dokončili (dálniční) tunel Višňové. Jak jsme po tolika letech a obrovských navýšeních dokončili jadernou elektrárnu Mochovce," napsal Kiska na facebooku. "Ale zahraniční novináři mi takovéto otázky nemohou položit, nic z toho se nestalo," dodal s tím, že místo toho musí odpovídat na dotazy k vraždě Kuciaka a jeho snoubenky nebo o napojení kontroverzních podnikatelů na politické kruhy.

"Představitelé Směru mi vyčítají, že hovořím o těchto negativních věcech, ale já jen pojmenovávám to, co všichni lidé vidí. Před napojením mafie na stát nemůžeme zavírat oči,