Konflikt na Blízkém východě? USA počkají na kroky Íránu

"Myslím, že to bylo záměrně nejednoznačné... musíme počkat, jaké budou reálné kroky Íránu, než rozhodneme o americké odpovědi," řekl v Londýně Pompeo. Dodal, že reakce USA závisí na tom, co Írán udělá, a ne na tom, co říká, že možná udělá, uvedla agentura AP.

Naproti tomu jeden z poradců amerického prezidenta Tim Morrison dnes novinářům ve Washingtonu řekl, že oznámení Teheránu o zastavení plnění některých částí jaderné dohody "není nic jiného než vydírání Evropy". Podle Morrisona je čas zvýšit tlak na Írán. "Očekávejte brzy více sankcí, velmi brzy," uvedl Morrison.

USA od mezinárdní jaderné dohody s Íránem loni odstoupily a obnovily vůči Teheránu sankce. Další signatáři, včetně Británie, Německa a Francie, se dohodu snaží zachovat. Íránský prezident Hasan Rúhání dnes oznámil, že jeho země se rozhodla zastavit plnění některých závazků z dohody podepsané v roce 2015.

Britský ministr zahraničí Hunt na dnešní tiskové konferenci s Pompeem uvedl, že dohoda je velmi důležitá a že Írán jaderné zbraně nemá. Pokud ale začne dohodu porušovat, bude podle Hunta čelit "následkům". Podobně se vyjádřily i Německo či Francie.

Hunt vyzval Írán, aby "nedělal další eskalující kroky". Uvedl také, že Británie bude závazky z dohody dodržovat, dokud je bude dodržovat Teherán. Británie a USA se podle Hunta shodnou na potřebě čelit případné hrozbě z Íránu. "Není ale tajemstvím, že máme odlišný názor, jak toho dosáhnout," poznamenal britský ministr.