EU měla před referendem o brexitu zasáhnout, lituje Juncker

Na úterní tiskové konferenci zmínil Jean-Claude Juncker mimo jiné to, že neměl před zahájením kampaně tehdejšímu britskému premiérovi Davidu Cameronovi naslouchat. Cameron Junckera údajně žádal, aby se Brusel do průběhu kampaně nepletl a „zůstal potichu“. To, že konzervativního premiéra před více než třemi lety uposlechl, dnešní předseda Komise označil za „velkou chybu“.

Evropská unie a její orgány mohly do průběhu kampaně zakročit a vyvrátit tak lži, které o EU některé strany šířily, poznamenává nyní Juncker. Tvrdí, že rozhodnutí mlčet a do průběhu referenda se nevměšovat, byla špatná volba vzhledem k tomu, o jak důležitý okamžik evropských společenství se jednalo.

Lži, které o evropském bloku v průběhu kampaně nejvíce rezonovaly, se týkaly například výše týdenních britských příspěvků do unijního rozpočtu. Tábor hájící odchod země z EU pak těmito falešnými zprávami „vylepšoval“ prostředky hromadné dopravy.

K brexitu tak Juncker stále zastává poměrně ambivalentní pozici. „Nebojím se, ale nemám ani naděje,“ řekl v průběhu konference reportérům. Připomněl také, že britská premiérka Mayová stále nenašla potřebnou vnitro parlamentní shodu, která by konečně zaručila přijetí dávno vyjednané brexitové dohody. Spojené království tak stále tápe v tom, jak a kdy EU opustí. A tato nejistota Evropskou komisi znepokojuje.