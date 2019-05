Vyprázdněná politika? EU si musí vybrat ze tří cest. Lidé rozhodnou, kam půjde

Evropská kampaň: matoucí simulacrum pro dvojníky?

„Když slyším slovo Evropa, vytahuji svůj polštář," říkával editorialista Claude Imbert. Letošní evropská kampaň ve Francii ho usvědčuje ze lži. „Jestliže to vypadá, že celá Francie zívá, měla by se probrat, neboť se konečně mluví o našem drahém kontinentu," píše editorialista Vincent Trémolez de Villiers.

Zatím to ale podle něj vypadalo, že se Francie zmítá mezi anarchistickými skupinami black bloků a „žlutých vest", velkou rozpravou a malými polemikami. Evropa v diskusi chyběla, respektive marně si razila svou cestu. Diskuse, na níž se zdá, že nezbývá moc času, to byla zástupná, tvořila jí vyprázdněná kopie a obrazy, která tu již byly.

Na místě skutečné diskuse, píše editorialista, jsme mohli sledovat jakési „simulacrum, jež se nám snažilo představit se" jako něco na způsob období „mezi dvěma koly prezidentských voleb", kde „první role hrají dvojníci": Loiseauová v roli Macrona, Bardella v roli Le Penové, a v pozadí podrážděný Bellamy, který se pokoušel svým andělským úsměvem „rozrušit tuto pekelnou matrici".

Jak jsme na tom nyní? Editorialista soudí, že nastal čas na skutečnou debatu. I když to vypadá, že důraz na právo a tržní hospodářství vyprázdnilo samotnou podstatu politiky Evropské unie, měli bychom jí vrátit „správné místo". Podle něj se před francouzskými voliči otevírají v zásadě tři možné cesty. Jaké to jsou?

Tři cesty směrem k Evropě, tři otázky k odpovědi!

Tou první je „cesta hněvu", druhou „obrana civilizace" a třetí? Evropa na „cestě pokroku". V zásadě každou z těchto cest reprezentují na politické mapě Francie tři hlavní politické tendence.

Podle té první, „cesty hněvu", jež zastupuje v evropských volbách Národní sdružení (RN), je „nepřítel v Bruselu". Vše, co dosud bylo vystavěno, by mělo zmizet. „Evropskou unii nelze zachránit: je to struktura vnitřně perverzní. Jediným rámcem je národ, jenž musí dokázat vzdorovat nebezpečím (zejména tomu migračnímu," píše píše editorialista listu Le Figaro.

Druhou cestu, jíž je „obrana civilizace", zastupují Republikáni, kteří věří, že „Evropa musí být zachráněna". Musí to ale udělat sama tím, že se obrátí ke své specifičnosti a dějinám, ve zkratce, najde své „kořeny a křídla". Evropa se proto bude i nadále odehrávat ve spojení „národních států", kde nebudou chybět hranice, ale ani posílená spolupráce a průmyslová protekce bude stvrzována ekonomickým potenciálem.

A třetí cesta? To je „cesta pokroku", již ve Francii reprezentuje Republika na pochodu. Ekonomické nároky stejně jako růst, patří k výbavě „neomezeného rozvoje" individuálních práv v posílené integraci: armáda, rozpočet i zdanění k tomu náleží. A starý kontinent? V duchu této cesty jde o „prostor různosti", který „maximalizuje vše možné", vypočítává autor editorialu tři tendence.

„Jakou chceme Evropu?" ptá se závěrem. „Otázka byla položena," míní. „Měla by probudit i ty nejospalejší duchy."