Amerika se hádá s Německem. Berlín je prý pokrytecký

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Americký velvyslanec v Německu Richard Grenell obvinil Berlín z pokrytectví kvůli přístupu k výdajům na obranu. Jeho nepříliš diplomatické prohlášení znovu ukazuje na to, v jak špatném stavu jsou nyní americko-německé vztahy. Zatím nejvýrazněji to bylo vidět v úterý, kdy americký ministr zahraniční Mike Pompeo nečekaně na poslední chvíli zrušil dlouho plánovanou návštěvu Berlína. Řada německých politiků i médií to vnímá jako urážku.