„Řecký klaun" Varufakis chce do Štrasburku. Evropské volby jsou mu prostředkem, nikoliv cílem

Varufakis, bývalý řecký ministr, kandiduje v Německu v rámci DiEM25

Ikonoklastický osmapadesátiletý ekonom vede pečlivou kampaň, téměř bez mítinků a bez přítomností médií. Volební pravidla v těchto evropských volbách mu však mohou umožnit, aby byl zvolen do Evropskéhoparlamentu ve Štrasburku.

„Janis Varufakis splňuje požadavky na to, aby byl kandidátem v Německu, je registrován v Německu, kde má také trvalé bydliště," potvrzuje jeho okolí. Zákon předpokládá, že kandidát musí být občanem jedné ze zemíEvropské unie a pobývat alespoň šest měsíců v Německu, aby byl v této zemi kandidátem do evropských voleb dne 26. května.

Ministr Varufakis, který byl ve funkci ministra v roce 2015 něco málo přes 5 měsíců, vyvolal u mnoha ze svých evropských kolegů pozornost pro svůj otevřený projev, profesorský tón a svůj aktivismus na sociálních sítích, píše AFP. Jeho politické uskupení Demokracie v Evropě, německá politická strana, která je součástí Hnutí 2025 (DiEM25), utvořila nadnárodního proti-establishmentové hnutí, jež pomohl počátkem roku 2016 postavit na nohy.

Nyní nemá pro šéfa řecké vlády Alexise Tsiprase nic více než „pohrdání": vinní ho především z toho, že podle něj popřel volební závazky, s nimiž původně přišla koalice řecké radikální levice, respektive Syriza. „Jsme první seriózní, nadnárodní a pokrokové hnutí," naparuje se bývalý řecký ministr financí, když mluví o hnutí, jehož je součástí. Jeho členy jsou vedle něj také například Noam Chomsky, Julian Assange nebo Slavoj Žižek.

„Rozhovory poskytoval pouze pomálu, účastnil se pouze několika veřejných setkání a dává přednost krátkým videím na sociálních sítích," píše AFP o jeho politické kampani. Dne 1. května ale demonstroval v Aténách, nikoliv v Berlíně, kde je dosud Svátek práce široce slaven.

Jeho kandidátka usiluje o „Nový zelený úděl", jak zní jeho slogan, prosazuje transparentnost a „přímého vysílání" ze všech schůzek evropských představitelů a Evropské centrální banky (ECB). Ta je pro mnoho Řeků odpovědná za úspornou politiku posledních let.

V širším slova smyslu se Varufakis zasazuje o zřízení Ústavodárného shromáždění, které by do roku 2025 vytvořilo demokratičtější podobu Evropu. „Jako přesvědčený Evropan protestuji proti tomu, co dělají evropské instituce, jež vytvářejí nespokojenost a produkují politické monstra jakými jsou Matteo Salvini a jeho Liga v Itálii, AfD v Německu nebo Zlatý úsvit v Řecku," řekl nedávno v rozhovoru pro německou rozhlasovou stanici Deutsche Welle. Tuto situaci neváhá přirovnávat k přízrakům 30. let minulého století..

Může „řecký klaun" uspět? Volební pravidla v Německu jsou mu nakloněna

Proč ale kandiduje Janis Varufakis v Německu, kde ho bulvární deník Bild přezdívá „řecký klaun"? ptá se AFP. Oficiálně je to proto, aby ukázal, že mezi Řeckem a Německem neexistuje žádný boj, stejně jako střet mezi Severem a Jihem, poznamená AFP. Ve výzkumech veřejného mínění dosahuje méně než 1 procenta hlasů, nicméně v Německu jsou pro evropské volby nejpříznivější volební pravidla, jež umožňují pro získání mandátu - v poměrném zastoupení - dosažení i minimálního výsledku. „Během předchozích evropských voleb v roce 2014 získala satirická strana Die PARTEI i více důvěryhodnější Ekologická demokratická strana svého zástupce i se ziskem pouhého 0,6 procenta.

V jiných zemích, připomíná AFP, by jeho strana musela dosáhnout alespoň 3 procenta, což je případ Řecka nebo jinde dokonce 5 procent -, aby mohl nějaký kandidát zasednout ve Štrasburku.

Ministr, který bouchl dveřmi v řecké vládě po pěti měsících jediným tweetem, ujišťuje, že hodlá, pokud bude zvolen, předat své křeslo svému nástupci. „Němečtí voliči oceňují politiky, kteří jsou čestní a transparentní a kteří říkají: Poslouchejte, nedělám to kvůli kariéře nebo kvůli platu, nechci se dostat do Evropského parlamentu, abych řídit limuzínu a měl okolo sebe ještě dalších deset zaměstnanců," řekl koncem dubna v rozhovoru s německým konzervativním deníkem Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Agentura AFP se domnívá, že skutečným cílem Janise Varufakise jsou parlamentní volby, kde by se mohl za několik měsíců představit v Řecku s hnutím, které vytvořil v roce 2017 pod názvem Mera25.