V Rumunsku začíná summit EU, Mayová nepřijela

"My všichni, všechny země EU věříme, že bez ohledu na naše politické rozdíly je lepší postupovat společně," řekla novinářům při příchodu například německá kancléřka Angela Merkelová. Připomněla i symbolický význam setkání, které se koná 9. května, tedy na "Den Evropy".

Podobně se vyjádřil například i slovenský premiér Peter Pellegrini, který připomněl, že "cesta do Sibiu" vlastně začala na summitu v Bratislavě v září 2016. Tam se za slovenského předsednictví lídři 27 zemí poprvé sešli k debatě o tom, kam míří EU dál po referendu, v němž Britové rozhodli o odchodu své země z unie.

Brexit se měl odehrát letos 29. března a summit v Sibiu tak měl být prvním setkáním unijních zemí v menším počtu. Nakonec je ale britský odchod odložen až na konec října, premiérka Theresa Mayová ale v Sibiu chybí.

Francouzský prezident Emmanuel Macron při příchodu zmínil nejen význam nadcházejících voleb do Evropského parlamentu, ale také tři klíčové oblasti, na které by se měla EU v příštích letech zaměřit. Podle něj jde o otázky ochrany klimatu, bezpečnosti občanů a ochrany hranic unie a také rozvoj evropského hospodářského i sociálního modelu tak, aby EU byla připravená na budoucnost. Upozornil také na to, že Evropa by podle něj měla mít vlastní obranné kapacity, aby byla schopna prosazovat své strategické zájmy.

Řešení migrace, bezpečnost a sociální ochrana jsou klíčovými strategickými oblastmi pro budoucí roky také třeba podle belgického premiéra Charlese Michela. S návrhem na diskusi o otevření a změnách unijních smluv přišel před schůzkou v Sibiu rakouský kancléř Sebastian Kurz.

Další setkání čeká vrcholné evropské politiky už 28. května v Bruselu, kde by měli u večeře zhodnotit výsledek eurovoleb a posunout se v dnes začínající diskusi o novém předsedovi Evropské komise a obsazení dalších klíčových postů v unii.