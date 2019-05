Berlín, Paříž a Londýn odmítly ultimátum Íránu o jaderné dohodě

"Nikdo nemůže Írán vinit z porušení nebo vypovězení jaderné dohody," sdělil Arákčí. Podle něj Írán dohodu stále dodržuje a neporušil ji ani středečním oznámením.

S Íránem dohodu podepsaly USA, Rusko, Čína, Británie, Německo, Francie a EU. Americký prezident Donald Trump před rokem oznámil, že USA od dohody odstupují. Později obnovil americké protiíránské sankce.

Arákčí ve středu předal velvyslancům zbylých signatářů dopis, v němž Rúhání vysvětluje, které části dohody Írán přestane plnit. Prezident uvádí, že Írán dal zbylým signatářům dostatek času na to, aby kompenzovali odstoupení Washingtonu od dohody a ochránili íránské zájmy. Tyto země ale podle dopisu nedokázaly zavést "praktická opatření" a zmírnit dopad sankcí. Írán chce proto obnovit rovnováhu mezi svými povinnostmi a právy a nemá na vybranou nic jiného, než od části závazků odstoupit.

Ministři zahraničí Francie, Německa a Británie ve společném prohlášení napsali, že středeční prohlášení Íránu posuzují s velkými obavami. "Jsme stále odhodláni plně dodržovat JCPoA (dohodu z roku 2015). Je klíčovým úspěchem globálního uspořádání o nešíření jaderných zbraní, což je bezpečnostní zájem všech. Důrazně Írán žádáme, aby své závazky vyplývající z JCPoA nadále plnil tak, jak to činil dosud, a vyvaroval se kroků, které povedou k vyhrocení situace. Omítáme ultimátum a budeme plnění dohody posuzovat na základě toho, jak Írán bude dodržovat JCPoA a NPT (Smlouvu o nešíření jaderných zbraní)," stojí v prohlášení ministrů.

Šéfové diplomacií také upozornili na to, že klíčovou roli pro kontrolu plnění dohody má stále Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), která dosud konstatovala, že se Írán dohodu řídí.

Francouzský prezident Emmanuel Macron se vyslovil proti spěšnému řešení. Dohodu je podle něj třeba zachovat a přimět Írán ji dodržovat. Před zahájením neformálního summitu EU francouzský prezident prohlásil, že dohoda z roku 2015 je dobrá. Měla by ale podle něj být doplněna dalšími úmluvami, které pokryjí íránský raketový program a aktivity, jimiž Írán přispívá k regionální nestabilitě. Macron vyzval signatářské země, aby se nenechaly zatáhnout do stupňování napětí a sledovaly zájem kolektivní bezpečnosti.

Litevská prezidentka Dalia Grybauskaitéová v dějišti summitu v rumunském Sibiu řekla, že by se EU měla snažit zabránit Íránu přestat dohodu plnit. "Je to znepokojující a myslím, že musíme zjistit, co může Evropa udělat. Protože rozhodne-li se Írán od dohody zcela odejít, pak se ocitneme znovu tam, kde jsme byli před několika lety," sdělila prezidentka.

Ačkoli Arákčí řekl, že Írán připravuje postupné vypovídání dohody, zástupce šéfa íránské agentury pro atomovou energii Behrúz Kamálvandí dnes řekl, že Írán chce spolu se světovými mocnostmi dohodu uvést znovu do chodu. "Naším cílem je posílit JCPoA a umožnit jí znovu fungovat," citovala ho íránská agentura IRNA.

Čína podobně jako Rusko neschvaluje americké sankce proti Íránu. Její ministerstvo obchodu dnes oznámilo, že omezování prodeje íránské ropy zhorší situaci na energetickém trhu. Mluvčí čínského ministerstva řekl novinářům, že Čína bude práva svých firem hájit. Teherán a Peking jsou významní obchodní partneři.

Íránská nejvyšší bezpečnostní rada dala partnerům 60 dní na to, aby splnili své sliby o pomoci Íránu v době sankcí. Záruky se mají týkat ropného a bankovního sektoru. Agentura AFP napsala, že zatímco Teherán požaduje pomoc pro svou ekonomiku, evropské podniky se bojí pokračovat ve svých aktivitách v Íránu ze strachu z uvalení amerických sankcí. "Existuje obava z amerických takzvaných druhotných sankcí", které by se týkaly neamerických organizací zapojených do íránských ekonomických aktivit, na něž se vztahují protiíránské sankce Washingtonu, sdělila AFP právnička Anahita Thomsová z konzultační firmy Baker McKenzie's International.