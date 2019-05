Británie stále neví, co s brexitem. Dohoda není

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda britské premiérky Theresa Mayová zatím neudělala labouristům žádnou "větší nabídku", aby se s nimi dohodla na podpoře dohody o vystoupení z Evropské unie. Při zahájení kampaně před volbami do Evropského parlamentu to dnes v Kentu řekl vůdce opoziční Labouristické strany Jeremy Corbyn. Také mluvčí Mayové dnes řekl, že k dohodě s opozicí o brexitu zbývá ještě hodně práce, vláda se ale podle něj velmi snaží, aby dohoda prošla v parlamentu co nejdříve.