Hudba ovlivňuje politiku? Spotify přichází s playlistem pro eurovolby, snaží se o mobilizaci voličů

Až posluchači hudby aplikaci Spotify na svém mobilním či jiném elektronickém zařízení spustí, objeví se jim na obrazovce nabídka k poslechu speciálního seznamu skladeb, které pro ně společnost vytvořila. Jedná se o playlist skladeb umělců z jednotlivých členských států Evropské unie a platí v něm "co stát, to píseň". Většina skladeb na seznamu je zpívána národními jazyky daných evropských artistů.

Aplikace "evropským" playlistem upozorňuje na skutečnost, že se již za dva týdny budou konat další celoevropské volby. Společnost Spotify se tímto krokem snaží apelovat na občany EU, aby se k volbám dostavili. Upozornění o blížících se eurovolbách obdrží prostřednictvím aplikace Spotify všech jejich sedmdesát milionů uživatelů, což je přibližně každý šestý potenciální evropský volič.

Uživatelé Spotify budou taktéž vybídnuti k tomu, aby navštívili oficiální webové stránky Evropské unie, na kterých najdou veškeré informace týkající se způsobu volby, a to ve všech oficiálních unijních jazycích. Aplikace uživatelům později dokonce připomene, ve které konkrétní dny se v jejich zemi eurovolby konají.

Upozorněním na nadcházející evropské volby se společnost snaží především o mobilizaci co největšího počtu evropských občanů a to primárně kvůli skutečnosti, že jsou volby do Evropského parlamentu považovány za volby druhořadé. Nezájem o evropské volby je zřejmý z nízké volební účasti, která v předchozích volbách v roce 2014 dosáhla pouhých 42,6 procent.

Letošní evropské volby jsou v mnoha ohledech zásadní, i proto se společnost Spotify rozhodla pro jejich propagaci a pro podporu při mobilizaci evropských voličů.