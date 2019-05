Německo se k migrantům nechová hezky? Zpráva hovoří o mačkání genitálií i dušení

Výbor pro prevenci mučení (CPT) ve zprávě varoval, že špatné zacházení – jako mačkání genitálií – je technika, která je jednak nepřiměřená a také naprosto nevhodná.

Zpráva se zaměřila na charterový let ze dne 14. srpna 2018, který dopravil 46 Afghánců z Mnichova do Kábulu jménem Frontexu poté, co byly žádosti migrantů o azyl zamítnuty. Na palubě byli také tři zástupci CPT, spolu se zhruba 100 německými policisty, z nichž šest hlídalo jednoho afghánského muže.

Ve zprávě se uvádí, že deportace byla z velké části prováděna profesionálně, ale dva muži se bránili tomu, aby byli posláni zpět do Afghánistánu, proto byli na palubu letadla odveden s pouty na rukou i nohou.

Když jeden z mužů s policií ani v letadle nepřestával bojovat, jeden důstojník paží zatlačil na Afgháncův krku, takže deportovaný muž lapal po dechu, zatímco druhý si ho připoutal k židli a několikrát stiskl jeho genitálie.

"CPT se domnívá, že při jakékoli použití síly nesmí být dotyčné osobě způsobena asfyxie," uvádí se ve zpráva.

Německo by mělo „podniknout okamžité kroky“

CPT doporučil, aby německé úřady „podnikly okamžité kroky k ukončení aplikace těchto dvou technik eskortními důstojníky Federální policie“. Německo ve své odpovědi uvedlo, že předalo doporučení federální policii, která by měla přijmout potřebná opatření.

34stranová zpráva CPT zároveň podle stanice DW kritizuje krátkou dobu, která někdy následuje mezi odmítnutím žádosti o azyl a samotným vyhoštěním. Výbor tvrdí, že je nezbytné, aby lidé měli čas psychologicky zpracovat svou situaci, i když jsou zadržováni a čekají na vyhoštění. Výbor také uvedl, že neúspěšní žadatelé o azyl někdy dostali oznámení o deportaci jen týden předem.

Bavorské úřady oponují, že lidé ve vazbě nepotřebují znát přesné datum jejich vyhoštění, protože skutečnost, že jsou ve vazbě, jasně ukazuje, že budou vyhoštěni brzy.

CPT také upozorňuje, že sedm lidí bylo v letech 2017 až 2018 navráceno do vlasti, i když jejich odvolání proti vyhoštění ještě nebylo vyřízeno. Německo a Afghánistán podepsaly v roce 2016 dohodu o vyhoštění Afghánců, jejichž žádosti o azyl byly zamítnuty. Rozhodnutí o vyhoštění Afghánců je přesto kontroverzní vzhledem k násilí a nepokojích v Afghánistánu.