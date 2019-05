Čaputová vyměnila ochranku. Původní nechtěla kvůli Kaliňákovi

To, že část osobních strážců Čaputová už byla vyměněna, potvrdil Martin Burgr, který má na starosti komunikaci příští prezidentky. K bližším důvodům výměny se ale vyjádřit nechtěl.

Podle aktuality.sk je možné, že Čaputová si vzala příklad ze zkušeností dosluhujícího prezidenta Andreje Kisky, který měl v minulosti problém s únikem informací o soukromých cestách, třeba o dovolených. V souvislosti s tím se na Slovensku spekulovalo, že zdrojem úniků mohou být členové prezidentovy ochranky.

Čaputová si soukromé strážce najala už během předvolební kampaně. Důvodem k tomu podle médií byly výhrůžky vůči ní samotné i vůči její rodině. Poté, co v březnu tato právnička zvítězila ve druhém kole prezidentských voleb, jí byla přidělena vládní ochranka.

Robert Kaliňák byl ministrem vnitra do loňského března, kdy z funkce odstoupil na nátlak opozice, části vládní koalice i veřejnosti po vraždě investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. S Kaliňákovým jménem je spojována řada kauz týkajících se podezření z finančních podvodů a ovlivňování médií.

Čaputová potvrdila, že její první zahraniční cesta v roli hlavy státu povede do Česka, navštívit chce také Polsko, Maďarsko nebo Německo. Agentuře TASR řekla, že se z Pezinku severně od Bratislavy, kde bydlí, nehodlá stěhovat do Bratislavy. Cestou do prezidentského paláce prý bude stát v kolonách tak jako běžní občané. "Moje práce je stejně důležitá jako práce jiných lidí," uvedla.