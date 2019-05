Mayová končí. Oznámí datum rezignace

Konzervativní poslanci podle Bradyho Mayovou vyzvali, aby do své politické budoucnosti "vnesla jasno". Ministerské předsedkyni se nepodařilo v Dolní sněmovně prosadit dohodu o odchodu země z Evropské unie, připomněl Brady. Bylo by podle něj podivné, kdyby z tohoto faktu nevyplynula jasná dohoda o datu jejího odchodu z funkce.

Šéf Výboru 1922 soudí, že Mayová dosud váhala s oznámení data rezignace v obavě, že by to mohlo ovlivnit případné budoucí nové hlasování o brexitu. "Mohlo by být méně pravděpodobné, že bude dosaženo parlamentní většiny pro odchod z EU," upozornil Brady.

Výbor sdružuje všechny konzervativní poslance s výjimkou členů vlády.

Britské konzervativce opustil jeden z jejich nejvýznamnějších sponzorů, který před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu věnoval dar nové Straně pro brexit protiunijního politika Nigela Farage. V pátek to napsal list Financial Times. Brexit měl podle plánu nastat 29. března, ale už dvakrát byl odložen.