Jourová varovala před organizovanou dezinformační kampaní k volbám

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Česká eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovné příležitosti Věra Jourová varovala před organizovanou dezinformační kampaní, jejímž cílem je snaha ovlivnit nadcházející volby do Evropského parlamentu. Dnes o tom informovala agentura DPA. Evropská komise se dlouhodobě obává vměšování do unijních voleb ze zahraničí, a to především z Ruska.