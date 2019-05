Brexit? Labouristé ho asi umožní jen s příslibem referenda

Bez příslibu konání referenda, ve kterém by voliči schválili dohodu o podmínkách brexitu, se kompromis mezi britskou vládou a labouristy neobejde. Případný výsledek vyjednávání by bez tohoto bodu nepodpořilo asi 120, možná až 150 poslanců hlavní opoziční strany. V rozhovoru s deníkem The Guardian to řekl stínový ministr pro brexit Keir Starmer.