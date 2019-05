Britové varují před eskalací sporu USA s Íránem

V Bruselu dnes s unijními ministry o Íránu diskutoval americký ministr zahraničí Mike Pompeo. "Slyšel dnes od nás velmi jasně, že žijeme v klíčovém momentě, kdy je nejodpovědnějším přístupem maximální zdrženlivost a snaha vyhnout se jakékoliv vojenské eskalaci," řekla Mogheriniová. Zopakovala, že unie bude dodržovat závazky plynoucí pro ni z íránské jaderné dohody do té doby, dokud bude dohodu dodržovat také Írán. Podle EU může dodržování dohody ze strany Íránu posuzovat jen Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE).

V belgické metropoli dnes Hunt a Mogheriniová o jaderné dohodě mluvili také společně se svými kolegy z Německa Heiko Maasem a Francie Jeanem-Yvesem Le Drianem. Probírali cesty, jak do života uvést plán, který by z evropské strany zajistil fungování mechanismu přes společnost Instex, který by měl umožnit evropským podnikům dál s Íránem obchodovat.

"Myslím, že teď je potřeba určité uklidnění, které zajistí, že všichni pochopí, co si myslí druhá strana," poznamenal Hunt. Klíčové podle něj je, aby se Teherán nevrátil ke snaze o získání jaderných zbraní. "Protože pokud se Írán stane jadernou mocností, jeho sousedé o to budou pravděpodobně stát také. A už teď je to jedna z nejméně stabilních oblastí na světě," dodal britský ministr zahraničí.

Pompeo kvůli svým dnešním bruselským jednáním odřekl návštěvu Moskvy. Spojené státy by si přály, aby Evropa jejich tvrdý postup vůči Íránu podporovala. Napětí mezi Íránem a USA vzrostlo loni, když Washington odstoupil od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu z roku 2015 a obnovil protiíránské sankce. EU se naopak snaží mezinárodní dohodu s Teheránem, označovanou jako JCPOA, zachovat.

Spojené státy kvůli neupřesněné íránské hrozbě posilují v oblasti Blízkého východu své vojenské kapacity, do regionu mimo jiné vyslaly letadlovou loď USS Abraham Lincoln s doprovodnými plavidly a také bombardéry B-52.

"V Evropě jsme zajedno, že tato dohoda je pro naši bezpečnost nutností," řekl novinářům německý ministr Maas.