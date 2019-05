Největší téma Evropských voleb? Nejen pro Čechy jsou rozhodující ekologické otázky

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Pro čtyři z pěti potenciálních českých voličů je před volbami do Evropského parlamentu důležité, zda má politický subjekt jako priority ochranu životního prostředí, zvířat a přírody, udržitelné zemědělství či snižování znečištění ovzduší. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos MORI, do kterého se zapojilo 11 členských zemí Evropské unie. Výsledky představila na dnešní tiskové konferenci Kateřina Davidová z Centra pro dopravu a energetiku.