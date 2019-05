Weber chce změnu sídla Evropského parlamentu, o zasedáních ve Štrasburku budou hlasovat poslanci

Weber, který se chce stát příštím šéfem Evropské komise, německému listu Heilbronner Stimme řekl, že občané nechápou, proč existují dvě místa plenárních zasedání europarlamentu, což s sebou nese vysoké náklady. On sám je přitom "velkým přítelem" Štrasburku, v jehož starém městě je podle něj evropského ducha cítit více než v bruselských úřednických budovách. Na tom, aby se zasedání Evropského parlamentu nadále konala také ve Štrasburku, trvá Francie.

Podle Webera by bylo nejlepší, aby o sídle parlamentu rozhodli zákonodárci. "Jsem pro to, aby Evropský parlament dostal právo samostatně rozhodnout, jak bude organizovat svou práci. V důsledku by to znamenalo hlasování, jako jsme ho měli ve Spolkovém sněmu při rozhodování mezi Bonnem a Berlínem," uvedl Weber.

Jeho návrh ale podle německých médií nemá příliš šancí na úspěch. Změnu evropských smluv totiž může zablokovat kterákoli členská země, a Francie by tak v tomto případě podle všeho učinila.

Štrasburk byl jako jedno ze sídel Evropského parlamentu vybrán po druhé světové válce coby symbol určitého sblížení mezi Německem a Francií. Dlouhodobě je však kritizována praxe, kdy se každý měsíc úřednický aparát stěhuje z Bruselu do Štrasburku a naopak. Ve Štrasburku se na základě evropských smluv každoročně koná dvanáct čtyřdenních plenárních zasedání. Výbory a frakce parlamentu ale zasedají v Bruselu a generální sekretariát navíc sídlí v Lucemburku.