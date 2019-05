Američané mobilizují v Perském zálivu 120 000 vojáků

„Fregata Mendez Nuñez opustila pro tuto chvíli bojovou skupinu USS Abraham Lincoln," uvedl pro AFP mluvčí španělského ministerstva obrany, který tím potvrdil informace deníku El Pais. „Jedná se o dočasné opatření, o němž rozhodla ministryně obrany Margarita Roblesová, dokud se v této oblasti bude nacházet americká letadlová loď," upřesnil.

In a bid to avoid being involuntarily dragged into conflict with Iran, Spain’s Defense Minister Margarita Robles has ordered a Spanish frigate to be temporarily removed from an all-US combat fleet that’s headed to the Perisan Gulf https://t.co/vZjBQi8r4n — El País in English (@elpaisinenglish) 14. května 2019

Španělsko nechce být zataženo do konfliktu mezi USA a Íránem

Španělsko se tak chce podle El País vyhnout nedobrovolnému zatažení do jakéhokoli konfliktu s Íránem. Úřadující ministryně obrany Margarita Roblesová nařídila španělské fregatě Méndez Núñez, s 215 námořníky na palubě, aby se od americké letadlové lodě odpojila.

„Španělská fregata integrovala tuto bojovou skupinu v rámci cvičení, žádná možnost konfrontace nebo válečné akce není plánována (Madridem) a právě z tohoto důvodu je účast (španělské fregaty) pozastavena. Prozatím," dodal. Integrace fregety Méndez Núñez do bojové skupiny (ve které není přítomna žádná jiná než americká loď) byla plánována, jak informuje El País, nejméně před rokem s cílem zlepšit interoperabilitu a společnou odbornou přípravu.

Operace byla navržena tak, aby trvala šest měsíců, a to od konce dubna do 31. října, kdy španělské plavidlo mělo dorazit do přístavu San Diego (v Kalifornii) po překročení Středozemního moře, Rudého moře, Indického oceánu, Jihočínské moře a Pacifik. Stejně jako letadlová loď Abraham Lincoln, která čítá na palubě 85 letadel, se skupina skládá z řízeného raketového křižníku, tří torpédoborců a logistické lodi, stejně jako ponorky.

Podle španělského deníku El País, míří USS Abraham Lincoln v současné době k Hormuzské úžině a hodlá vstoupit do Perského zálivu, jenž odděluje Írán od Arabského poloostrova. Dorazí tam ovšem bez španělské lodi, upřesňuje AFP. Rozhodnutí Španělska znamená, že fregata Méndez Núñez bude pokračovat v pohybu v této oblasti, ale aniž by vstoupila do Perského zálivu. K americké bojové skupině se vrátí ve chvíli, jakmile bude pokračovat na své trase - za předpokladu, že loďstvo v ní bude pokračovat.

Z Kalifornie se fregata vrátí do Španělska přes Panamský průplav a dokončí svou cestu po celém světě. Ministryně Roblesová odletěla v pondělí do Bruselu, aby se zúčastnil setkání šéfů obrany Evropské unie (EU). Během své integrace do americké bojové skupiny předalo Španělsko operativní kontrolu fregaty americkému velení bojové skupiny, i když za přísných pravidel připomíná španělské ministerstvo.

Američané popisují řadu znepokojujících a eskalujících indikací a varování

Spojené státy oznámily 5. května nasazení letadlové lodi USS Abraham Lincoln a bombardovacích sil na Blízkém východě v reakci na „důvěryhodnou hrozbu" z Teheránu. Washington oznámil v pátek vyslání válečné lodi, jež přepravuje vozidla, včetně vozidel obojživelných, a baterii raket Patriot, aby se připojily k flotile vedené letadlovou lodí USS Abraham Lincoln.

Napjaté vztahy mezi Washingtonem a Teheránem za poslední týden eskalovaly, protože Írán se rozhodl pozastavil některé své závazky v rámci jaderné dohody z roku 2015, rok poté, co se od smlouvy stáhly USA. Vláda prezidenta Donalda Trumpa zároveň zpřísnila své sankce proti íránské ekonomice.

V uplynulých dnech Pentagon připravil plány na vyslání do oblasti další letadlové lodě USS Arlington stejně jako baterie raket Patriot. To by vedle rozmístění bombardérů B-52 v Kataru posílilo americkou bojovou sílu. USA popisují v posledních dnech „řadu znepokojujících a eskalujících indikací a varování". Situace se ještě zhoršila, a to vzhledem k zmateným zprávám o útocích na ropné tankery a komerční lodě v blízkosti pobřeží a jejich sabotáže, píše El País.

Americký deník New York Times oznámil, že americký ministr obrany Patrick Shanahan minulý týden představil plán, podle kterého by mohlo být na Blízký východ posláno až 120 000 mužů, pokud by Írán napadl americké síly.

What does the White House think public support would be for a war deploying 120,000 troops to Iran? Iran knows the answer. https://t.co/oAagqqUP5y via ⁦@nytimes⁩ — Clint Watts (@selectedwisdom) 14. května 2019

V neděli a v pondělí zveřejnily Rijád a Abu Dhabí, respektive Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty, dva blízcí spojenci Washingtonu, svá podezření týkající se záhadných „sabotážních aktů", jež způsobily zvýšení napětí. Sabotáže měly být zaměřené na čtyři lodě - dvě ze Saúdské Arábie, jednu z Arabských emirátů a jednu z Norska nacházejících se v Ománském zálivu, upřesňuje AFP.

Zatímco vojenské nasazení bylo plánováno před několika měsíci, John Bolton, americký poradce pro národní bezpečnost, prohlásil, že jeho cílem je „vyslat jasnou a nezaměnitelnou zprávu" Íránu, že „jakýkoli útok na zájmy Spojených států nebo na naše zájmy" nebo jeho spojenců se „setkají s neochvějnou silou".