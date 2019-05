Merkelová má velké plány: Německo by do roku 2050 mělo být klimaticky neutrální

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německo musí podle kancléřky Angely Merkelové hledat cesty, jak se do roku 2050 stát klimaticky neutrální zemí. Šéfka německé vlády, která by ráda, aby se spolková republika přidala k devíti evropským zemím se stejným závazkem, to dnes podle agentury Reuters řekla na konferenci o klimatu v Berlíně.