Alain Delon je homofob a machista? Zlatou palmu v Cannes stejně dostane

Zlatá palma, pocta filmové legendě Alainovi Delonovi, bude 19. května udělena. „Nedáváme mu Nobelovu cenu míru," řekl ředitel tiskové konference Thierry Frémaux. „Dáváme mu čestnou Zlatou za jeho hereckou kariéru."

Jsme pod tlakem „politické policie", tvrdí ředitel festivalu v Cannes

Herec, který v minulosti vyslovil několik kontroverzních názorů o ženách nebo homosexuálech, nebyl podle ředitele „dokonalý", ale měl na své názory nárok. „V dnešní době je obtížné udělovat ceny, někoho ctít, protože se okamžitě objeví nějaká politická policie," uvedl Fremaux.

Delon, jenž patří ve věku 83 let, k jedněm z nejuznávanějších herců Evropy již více než pět desetiletí, hrál ve výjimečných filmech, jakými byl například film Gapard italského režiséra Luchina Viscontiho, který v roce 1963 získal v Cannes nejvyšší cenu.

Během uplynulých desetiletí měl Alain Delon s francouzským filmovým festivalem rozporuplný vztah. Po oslavách 50. výročí filmového festivalu, na které nebyl pozván, podobně jako jeho přítel Jean-Paul Belmondo, například pronesl, že se tam již nikdy nevrátí. Nyní bude mít v tomto 72. ročníku, který trvá od 14. do 25. května, opět důvod, aby stanul ve světlech ramp, píše Reuters.

Obzvláště obdivován je ve Francii jako jedna z nejvýraznějších filmových hvězd 60. a 70. let. Alain Delon také v průběhu let několikrát vyvolal rozporuplné reakce veřejného mínění, mimo jiné tím, že se přihlásil ke svému přátelství s krajně pravicovým politikem Jeanem-Marie Le Penem.

Facka je machistická? Ano, tak to musím být macho, tvrdil Delon

V rozhovoru pro Le Figaro Magazine v roce 2013 uvedl, že páry stejného pohlaví by neměly mít povoleno adoptovat děti a v jiném rozhovoru přiznal v rozhovoru, že dal ženě facku. V pořadu televize France 2 Čaj, nebo káva v roce 2018 odpověděl na otázku, zda je machista: „Nevím, čemu říkáte machiste (...) Facka je mačistická? Ano, tak to musím být macho," řekl. hanbou. A dodal: „Také jsem dostal facky, i od žen!" France by podle něj měla přestat „přijímat migranty", zmínil v televizi France 24 v roce 2013. Jeho vlastní syn Delona obvinil z manželského násilí proti své bývalé přítelkyni Rosalie van Breemenové.

Udělení Zlaté palmy Alainu Delona kritizují obránci práv žen Women and Hollywood na čele s Melissou Silversteinovou. Jejich petice zatím získala více než 15 000 podpisů. Silversteinová řekla americkému časopisu Variety,že je „velmi zklamaná, že Cannes ctí toho, kdo přiznal, že udeřil ženy a nazval homosexualitu nepřirozenou".

Navzdory počtu, že hlasů, které nadále roste proti udělení ceny, je si její zrušení sotva možné představit. Slavnostní ceremoniál na počest Alaina Delona se v jeho přítomnosti uskuteční 19. května.

Ředitel Frémaux poznamenal, že Delon, jemuž jsou nyní přičítány krajně pravicové názory, neváhal kdysi hrát ve filmu Josepha Loseye, který byl známý svým komunistickým přesvědčením. „Alain Delon není dokonalý. Nejsem dokonalý," dodal.