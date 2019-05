Podvodníci vydávali v Itálii a Německu sójový olej za olivový

Podvodníci obvinění z nezákonného obchodování a padělání potravin, olej prodávali v nezanedbatelné části Itálie, a to i do renomovaných restaurací, a v Německu za výrazně nižší než tržní cenu. Založili též fiktivní společnosti, o nichž tvrdili, že se v nich olivy zpracovávají. Podle vyšetřovatelů používali vedle sójového i slunečnicový olej, do nichž míchali různé přísady, například betakaroten nebo zmíněný chlorofyl.

V Německu olej dodávali do restaurací a supermarketů hlavně ve Stuttgartu, Frankfurtu a v Berlíně, uvedl Eurojust. Každé dva týdny do zahraničí vyvezli 23.000 litrů oleje podvodně vydávaného za olivový. Celková škoda se odhaduje na nejméně osm milionů eur (až 206 milionů Kč).

V průběhu vyšetřování, které začalo v roce 2015, bylo zkonfiskováno 150.000 litrů oleje v prodeji. Podezřelí každý rok koupili přes milion litrů levnějšího oleje, který pak prodávali za vyšší cenu, napsala agentura DPA.

Při výrobě kvalitního extra panenského olivového oleje se olivy nečešou, ale nechávají se spadnout ze stromu do připravené plachty. Tento druh olivového oleje lze získat pouze mechanickým lisováním za studena.