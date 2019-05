Emmanuel Macron vstoupil do evropské kampaně: 26. května bude volit kandidátku Renaissance

Emmanuel Macron vstoupil ve Francii do evropské kampaně. Podle informací rádia Europe 1, se plakáty s prezidentem republiky objevují hned vedle plakátů Republiky na pochodu (LREM), jež vede Nathalie Loiseauová, bývalá ministryně pro evropské záležitosti. „Na pochod pro Evropu! 26. května volím Renaissanci" stojí na plakátu s podobiznou smějícího se Macrona na zeleném pozadí.

Exit la tête de liste @NathalieLoiseau, place au président de la République Emmanuel #Macron, la nouvelle affiche de campagne #LREM pour les Européennes made in Elysée @CNEWS pic.twitter.com/dNH458ahKZ — Loïc Signor (@loicsignor) 15. května 2019

Plakát s Emmanuelem Macronem byl vytištěn v počtu 60 000

Na tomto plakátu nejsou sice žádné stopy po Loiseauové, ani po nikom jiném. Plakát, který je považován za „divoký", není vydáván za oficiální, aktivisté ale mají za úkol ho vylepovat po celé zemi. Dole na plakátu je nicméně logo Republiky na pochodu (LREM). Celkem bylo podle informací Europe 1 vytištěno 60 000 plakátů.

Découvrez notre affiche de campagne : "En Marche pour l'Europe !" #Renaissance pic.twitter.com/vKanVdu4ze — Renaissance (@Renaissance_UE) 7. května 2019

Obraz prezidenta má podle zpráv „oživit kampaň", která se ocitla v potížích. Kandidátka Národního shromáždění (RN), které vede Jordan Bardella, je podle posledního interaktivního průzkumu společnosti Harris v předstihu před LREM. Národnímu shromáždění je přičítán výsledek 22,5 procenta proti 22 procentům pro Republiku na pochodu.

Konzervativní list Le Figaro píše, že tato komunikaci „má vést k probuzení" Macronových voličů. „Toto je požadavek z terénu," řekl jeden z organizátorů listu. „Je to způsob, jak zmobilizovat naše voliče z prvního kola roku 2017, kteří uvěřili prezidentu republiky zejména proto, že to byl ambiciózní a voluntaristický projekt pro Evropu." Není to ale podle LREM snaha „nahradit Nathalie Loiseauovou". Je to jen plakát mezi dalšími jedenácti, upřesňuje Le Figaro.