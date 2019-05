Merkelová ukončila spekulace: Žádné funkce v EU se neujme

O možnosti, že by se Merkelová stala eurokomisařkou nebo zastávala jinou významnou roli v rámci Evropské unie, se v Německu začalo mluvit po rozhovoru, který čtyřiašedesátiletá politička dala listu Süddeutsche Zeitung. Řekla v něm, že se chce do budoucna ještě s větším nasazením angažovat v Evropě.

"Rozhovor jsem dala jako německá kancléřka a myslím, že je důležité, abych jako německá kancléřka spíše zesílila, než utlumila své snahy o dobrou a fungující Evropu," uvedla dnes Merkelová. Jinak podle ní platí to, co už říkala dříve, tedy že nebude k dispozici pro žádnou další politickou funkci. Je přitom jedno, kde by taková funkce byla.

Merkelová je německou kancléřkou už od roku 2005. Ve funkci by ráda vydržela ještě do konce volebního období v roce 2021. Pak už znovu nebude kandidovat ani do parlamentu.