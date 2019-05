Europoslanci jsou vážně nemocní. Mají brexitidu - stres ze zpoždění brexitu

Cirkus brexitu není dobrý pro zdraví, tvrdí poslankyně

Dosud nevídaný diplomatický zvrat, totiž opuštění Evropské unie (EU), je zdrojem stresu a přepracování pro poslance a celé jejich týmy. Britští poslanci se svými spolupracovníky trpí tzv. brexitidou, stresovou nemocí, jež je způsobena zpožděním v procesu řízení brexitu a výslednou nejistotou, píše britský portál.

Evropská unie poskytla v polovině dubna Spojenému království dodatečný čas na přípravu brexitu poté, co britští poslanci Sněmovny opakovaně odmítli dohodu, kterou s EU vyjednal premiérka Theresa Mayová. Zatím posledním termínem k odchodu je nyní 31. října, připomíná portál.

Původní datum brexitu, stanovená na 29. března, vyvolalo u britských europoslanců připravu k opuštěním jejich působiště. Měli vrátit Evropskému parlamentu své placky, hlasovací lístky i veškerý parlamentní materiálu. Museli, jak připomíná The Overtake, také vyprázdnit své kanceláře, a to jak v Bruselu, tak i ve Štrasburku.

„Celý cirkus začal před druhým termínem, 12. dubna, kdy byli poslanci 10. dubna předem varováni, že musí zůstat na svých místech," píše The Overtake. „Všichni jsme postiženi různými nemocemi, máme bolesti zad nebo trpíme nespavostí," říká Jude Kirtonová-Darlingová, poslankyně Evropského parlamentu, která užívá rovněž antibiotika k léčbě plicní infekce. „Tolik nejistoty není prostě pro zdraví dobré," dodává.

Delikátní problém: málo poslanců a jejich poradců chtělo EU opustit

Molly Scottová Catová, poslankyně Evropského parlamentu za Zelené vysvětluje, že Britové, kteří zasedají v Evropském parlamentu, tuto poruchu nazývají termínem: brexitida. „Stručně řečeno, když si představíme, co je pro naše zdraví nejhorší, je to vystaveni obrovskému tlaku, rozháraný profesní a soukromý život a neschopnost dozvědět se, kdy tato situace skončí. To je nejhorší scénář pro psychologické zdraví. A právě to tu zažíváme," vysvětluje portálu.

Charles Tannock, konzervativní poslanec Evropského parlamentu, který je zároveň lékařem, potvrzuje, že současným kontextem trpí jeho zdraví. „Můj imunitní systém tímto stresem trpí, protože více kašlu, mám častěji nachlazení a další nemoci, což není obvyklé. Jsem vyčerpaný a kvůli tomu všemu i napjatý. Výzkum ukazuje, že chronický stres je pro imunitní systém velmi špatný. Obecně platí, že to, co je stresující, je dočasné a krátkodobé, ale současná situace byla prodloužena o tři roky, aniž by někdo věděl, kdy to skončí, „ vypočítává příznaky.

Problém je o to více delikátní, že málo poslanců a jejich poradců přitom chtělo opustit EU. „Myslím, že mnoho lidí již ztratilo lidský rozměr a že opravdu hodně trpíme. To je obzvláště obtížné pro lidi jako já, kteří si myslí, že Spojené království by mělo zůstat členem EU," dodává.

Asistenti europoslanců žijí v Airbnb nebo na gauči svých přátele

Mnozí britští zaměstnanci, kteří museli odejít ještě před 29. března, opustili své byty v Bruselu a zabalili si své krabice. Mnozí z nich nyní žijí v Airbnb nebo jiném dočasném bydlení. Kvůli novým termínům někteří z těchto lidí spí prostě na gauči u svých přátel. „Vím, že to ve skutečnosti nebude vyvolávat veřejné sympatie, ale je to otázka osobního komfortu,," říká poslankyně Jude Kirtonová-Darlingová. „Uvítali bychom, kdyby si toho někdo všiml," podotýká.

Podle jednoho poradce britského poslance Evropského parlamentu byli již všichni sbalení, když se jejich týmy z tisku dozvěděli několik dní před odjezdem, že musí v Bruselu zůstat. „Práce pro poslance Evropského parlamentu je již tak velmi stresující, aniž by se k tomu musela přidávat nejistota," říká Molly Scottová Catová, která byla zvolena v jihozápadní části Spojeného království.

„Máme naprosto skvělé poradce, ale někdy prostě nespí. Pracují celou noc a jejich tempo je vyčerpávající, když musejí zkoumat mnoho směrnic. Pracuji hodně, ale asistenti třikrát tolik, a to v době, kdy je tlak velmi, ale velmi intenzivní, "dodává pro The Overtake.

Evropský parlament rozděluje výdaje mezi své evropské poslance tím, že jim vyplácí příspěvek ve výši 4 000 euro, který pokrývá náklady na zaměstnance a jejich prostory. Z tohoto důvodu nejsou poradci zaměstnanci Evropského parlamentu, ale spadají přímo pod poslance Evropského parlamentu.