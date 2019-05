Poslední dny Theresy Mayové: Kdo jsou její možní nástupci? Přinášíme první jména vyzyvatelů

Theresa May se rozhodla znovu předložit Parlamentu svou dohodu o vystoupení z Evropské unie (EU), která již byla od ledna 2019 třikrát zamítnuta. I když byla v případě ratifikace textu odhodlána k odchodu, předsedkyně vlády se rovněž rozhodla k odstoupení v případě svého nezdaru.

„Dohodli jsme se, že se sejdeme po druhém čtení zákona (hlasování začátkem června), abychom se dohodli na harmonogramu volby nového vůdce Konzervativní strany, " řekl Graham Brady, předseda výboru 1922, který sdružuje zasloužilé pohlaváry Konzervativní strany, agentuře.

Boris Johnson, bývalý londýnský starosta, je zatím první, kdo oficiálně potvrdil svou kandidaturu na pozici premiérky Mayové, již ve čtvrtek 16. května. Ostatní potenciální kandidáti, poznamenává agentura, by mohli vyhlásit svou kandidaturu v následujících týdnech.

Boris Johnson

Bývalý starosta Londýna byl jednou z nejvýraznějších osobností, které spojily svůj postoj s vítězstvím brexitu v červnovém referendu 2016, z něhož dnes, jak uvádí AFP, stále čerpá velkou část své legitimity. Ačkoliv byl jmenován ministrem zahraničí, nepřestal kritizoval strategii premiérky Mayové při jednáních s Bruselem, než opustil vládu, aby dal jasně najevo svůj odpor vůči EU. Kvalifikovaný a charismatický politik, přezdívaný Bojo, je ve věku 54 let velmi populární mezi aktivisty, ale méně již mezi svými vrstevníky, kteří ho viní za jeho časté přešlapy a jistý diletantismus.

Andrea Leadsomová

Ministryně parlamentních vztahů prohrála svůj zápas o premiérský post v roce 2016 s Theresou Mayovou. Velká obdivovatelka Margaret Thatcherové, Andrea Leadsomová, jež završila věk 55 let, strávila tři desetiletí v londýnském City, kde pracovala pro Barclays Bank.

Today is the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia, which is recognised in more than 130 countries. I was pleased therefore to give time to the @CommonsBBCom to hold a debate in the @HouseofCommons on this important issue yesterday. @ParliOUT #IDAHOBIT pic.twitter.com/RjbkNk1oRI — Andrea Leadsom MP (@andrealeadsom) 17. května 2019

Proslavila se během kampaně o referendum v červnu 2016, kdy byla státní tajemnicí pro energetiku, svými pozoruhodnými intervencemi během televizních debat, při nichž vášnivě obhajovala opouštění EU, aniž by sama opustila svůj klid a úsměv. Agentura AFP je hodnotí jako možnou kandidátku, jež by mohla získat konsenzus.

Michael Gove

Ministr životního prostředí a obhájce plastů. Euroskeptický politik byl ve svém věku 51 let, vnímán jako zástupce brexitu v Mayové vládě. Podporovatel Borise Johnsona během kampaně v referendu v roce 2016, odstoupil ze své podpory v okamžiku, kdy se Johnson připravoval na převzetí vlády, aby představil svou vlastní kandidaturu.

WOW!! Michael Gove, who ran the Leave campaign, says a No-Deal Brexit was NEVER the plan and that it would make YOUR life harder! #Marr pic.twitter.com/hz4hALXkzo — Our Future, Our Choice (@OFOCBrexit) 24. února 2019

Gove byl nakonec sám vyloučen hlasováním členů vlastní strany. Pokud vyhlásí svou kandidaturu, může být vnímán jako člověk, který dokáže získat zejména díky flexibilitě svých vlastních pozic, soudí AFP.

Jeremy Hunt

Ministr zahraničních věcí, nyní ve věku 52 let, podporoval v roce 2016 zůstání Spojeného království v EU, než změnil názor, neboť byl podle svých slov zklamaný bruselským „arogantním" přístupem k jednáním.

Once #Brexit has happened, be in no doubt that the UK will retain all the capabilities of a global power. Britain has been shaping the world for centuries and we’re here to stay 1/2 — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 29. března 2019

Bývalý podnikatel, který hovoří plynně po japonsky, si získal pověst vůdce, který se nebojí výzev, protože šest let stál na čele veřejné zdravotnické služby (NHS), kdy jako ministr zdravotnictví dokázal čelit hluboké krizi svého resortu.

Dominic Raab

Dominik Raab, který byl jmenován ministrem brexitu v červenci, odstoupil o čtyři měsíce později, když nesouhlasil s dohodou Theresy Mayové o odchodu Velké Británie EU. Podle něj byla dohoda Mayové s Bruselem špatná „pro britskou ekonomiku a demokracii". Mohl by být premiérem?

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz — Dominic Raab (@DominicRaab) 15. listopadu 2018

„Nikdy, neříkej nikdy," tvrdí tento ultra-liberální poslanec, jenž ve věku 45 patří k těm nejčistším euroskeptikům. Má třetí dan z karate, píše AFP: bývalý právník, který se specializuje na mezinárodní právo, je jednou z postav nových v Konzervativní straně

Sajid Javid

Bývalý bankéř a syn pákistánského řidiče autobusu, Sajid Javid, je ve věku 49 let, vlivným vůdcem Konzervativní strany. V dubnu 2018 byl jmenován na čelo ministerstva vnitra, kde se mu podařilo prosadit svůj styl a získat respekt konzervativních poslanců.

Wow! That was painful to watch. Even Brexiteer Sajid Javid can't deny that a No Deal Brexit would endanger the lives of the British People.#Marr pic.twitter.com/AbhyLybYnn — Our Future, Our Choice (@OFOCBrexit) 3. února 2019

Ti jsou vděční zejména za to, že se zabýval skandálem Windrush – týkající se zacházení s přistěhovalci karibského původu, kteří přijeli do Spojeného království po 2. světové válce. Tento bývalý euroskeptik, zastánce thatcherismu a volného trhu, vystupoval v době konání referenda proti brexitu.