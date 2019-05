Léčku na Stracheho mohl nalíčit komik Böhmermann

Německý deník Süddeutsche Zeitung a zpravodajský magazín Der Spiegel dnes zveřejnily video, na kterém je předseda Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Strache zachycen při schůzce s domnělou neteří ruského oligarchy ve vile na španělském ostrově Ibiza. Schůzka se uskutečnila podle německých médií před rakouskými parlamentními volbami v roce 2017, po kterých se FPÖ stala součástí vládní koalice a Strache vicekancléřem.

Na videu Strache nabízel veřejné zakázky rodině údajného ruského oligarchy, pokud jeho straně dopomůže k volebnímu úspěchu a FPÖ se dostane k vládní odpovědnosti. Údajná ruská investorka mimo jiné naznačila, že chce získat významný podíl v nejčtenějším rakouském listu Kronen Zeitung a poté prostřednictvím zpravodajství v listu podpořit FPÖ ve volební kampani. Setkání bylo podle magazínu Spiegel zjevně zorganizováno jako léčka na politiky FPÖ.

Rakouská média dnes večer naznačila, že tím, kdo na Stracheho a nynějšího šéfa parlamentní frakce FPÖ Johanna Gudenuse, který ve vile na Ibize rovněž byl, léčku nastražil, mohl být německý satirik Böhmermann.

Na slavnostním udílení rakouských filmových a televizních cen Romy, které se konalo 11. dubna, komik sice nepřijel, k divákům v sále i u televizních obrazovek ale promluvil prostřednictvím videopřenosu.

"Zatímco si vy užíváte galavečera, pijete sekt, jíte fajnové řezy a s šarmem se pokoušíte nedat Gernotovi Blümelovi (rakouskému ministrovi zodpovědnému za umění a kulturu, pozn. ČTK) znát, jak moc jím opovrhujete... já se povaluju docela zkoksovaný a natankovaný Red Bullem s několika obchodními partnery z FPÖ v jedné vile ruských oligarchů na Ibize a vyjednávám o tom, jestli a jak bych mohl převzít noviny Kronen Zeitung, abych mohl veřejné mínění v Rakousku dostat na svou stranu," řekl tehdy divákům na udílení filmových cen komik Böhmermann. Zároveň dodal, že o tom ale "bohužel ještě nemůže mluvit".

Na závěr svého proslovu německý satirik vyzval všechny, "kterým leží Evropa na srdci", aby šli volit 26. května, kdy se v Rakousku budou konat volby do Evropského parlamentu, a ty, podle kterých dělá rakouská vláda lidovců (ÖVP) a FPÖ dobrou práci, Böhmermann vyzval, aby šli volit 27. května, tedy den po volbách.

Dubnový proslov německého komika, který všichni vnímali jako satiru, tak podle rakouských médií obsahoval všechna důležitá fakta dnes zveřejněné kauzy, která by mohla přivodit pád rakouské vlády - FPÖ, vilu na Ibize, ruské oligarchy i snahu ovlivnit veřejné mínění pomocí listu Kronen Zeitung.

Der Spiegel dnes uvedl, že video se Strachem bylo magazínu a listu Süddeutsche Zeitung "přihráno", ale z důvodu ochrany zdrojů neuvádí žádné údaje k jeho původu.

Böhmermann se zatím ke spekulacím, že léčku na nynějšího kancléře mohl navléci on, nevyjádřil. Na svém twitteru dnes zveřejnil pouze video s písní skupiny Vengaboys "We're Going to Ibiza!".