Skandál v Rakousku: Kurz vylučuje další spolupráci se Strachem

Po dnešní schůzce s Kurzem chce Strache vystoupit s veřejným prohlášením a později tak učiní i kancléř. Zda spolu budou hovořit o konci vládní koalice nebo o odchodu vicekancléře, není zatím jasné. Z obou stran se ale ozývají hlasy, že pozice Stracheho není udržitelná. Ve hře jsou i nové volby. Podle agentury DPA se jako o možném nástupci Stracheho ve vládě mluví o někdejším prezidentském kandidátovi FPÖ Norbertu Hoferovi, který v kabinetu řídí resort dopravy.

Na videonahrávce, kterou zveřejnil německý deník Süddeutsche Zeitung a týdeník Der Spiegel, Strache se svým blízkým spolupracovníkem mluví s údajnou příbuznou jistého ruského oligarchy. Při jednání jde o to, že tato žena by mohla koupit bulvární Kronen Zeitung, nejčtenější deník v Rakousku a jeho prostřednictvím podporovat Stracheho svobodné. Za odměnu by v okamžiku, kdy se FPÖ dostane k moci, získala v Rakousku veřejné zakázky. Nahrávka vznikla na ostrově Ibiza v létě 2017, jen několik měsíců před parlamentními volbami v Rakousku.

FPÖ, kterou někteří označují za krajně pravicovou, vládne spolu s lidovci od prosince 2017.