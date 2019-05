Labouristé chtějí zákon o brexitu podrobit referendu

Podle opoziční strany by vláda měla zvážit, zda právě metoda veřejného hlasování o podmínkách brexitu by nemohla přijetí zákona usnadnit. "Nemůžeme si jen kupovat další týden času tak, jak to premiérka dělá již řadu měsíců," řekl Starmer rozhlasové stanici BBC.

Tento přední labourista již dříve v rozhovoru s deníkem The Guardian uvedl, že bez příslibu konání referenda, ve kterém by voliči schválili dohodu o podmínkách brexitu, se nepodaří nalézt dohodu o kompromisní podobě brexitu mezi britskou vládou a labouristy. Na jeho slova došlo, když jednání kabinetu a opozice tento týden po půldruhém měsíci ztroskotala.

Britská Dolní sněmovna dokument již třikrát odmítla a kvůli tomu byl dvakrát odložen termín odchodu Spojeného království z Evropské unie. Británie měla společenství původně opustit 29. března, ale unie jí nakonec umožnila lhůtu posunout do 31. října.