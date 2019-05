Skandál kolem Stracheho prý prospívá Merkelové, video už prověřuje rakouské státní zastupitelství

"Nyní jsme uprostřed bouře, bezpochyby," řekl dnes Vilimsky podle rakouského listu Der Standard svým spolustraníkům.

Zároveň ale poznamenal, že příčina bouře je podivná je nutné se ptát, kdo za ní stojí. "To musela být práce profesionálů s informacemi od tajných služeb," je přesvědčen.

Také podotkl, že si nedokáže představit, že by dvojice členů FPÖ něco takového řekla, pokud by nebyla pod vlivem alkoholu. Strana podle něj před volbami do Evropského parlamentu musí zachovat klid.

Video se Strachem prověřuje rakouské státní zastupitelství

Video začalo podle listu Kurier prověřovat rakouské státní zastupitelství. Strache na záznamu, o němž v pátek informovala německá média, mluví mimo jiné o nelegálních finančních příspěvcích pro svou stranu. S údajnou příbuznou ruského oligarchy na něm také domlouvá podporu své strany výměnou za zajištění státních zakázek.

Na videu natočeném údajně v roce 2017 na Ibize vysvětluje Strache Rusce, že jeho strana od některých jednotlivců dostala podporu ve výši 500.000 eur až dvou milionů eur, která přitom nešla přímo do pokladny FPÖ, ale spřízněným organizacím. To by podle německého magazínu Spiegel bylo v rozporu s rakouskými zákony.

I proto video nyní prověřuje prokuratura, která si už vyžádala celý více než šestihodinový záznam.

Nahrávce byla podle médií nabízena novinářům v minulosti už několikrát. Rakouské noviny Falter tvrdí, že o záznamu vědí od loňského roku. List Süddeutsche Zeitung video podle členky své redakce nakonec získal na USB disku, který mu nejmenovaný zdroj před několika týdny předal v jednom opuštěném hotelu.