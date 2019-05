Žena šla na dovolené v hotelu do bazénu. Za chvíli v nemocnici zápasila o život

Dvaatřicetiletá Jemma se loni v září ubytovala v hotelu ve městě Faralya Mah. Společně s dětmi se vydala do vodního parku v resortu. Právě zde ji ale „přejela“ obézní žena, která nedodržela bezpečnou vzdálenost a do tobogánu skočila příliš brzy za Jemmou. Na konci atrakce do ní prudce narazila. Mladá Britka v tom okamžiku začala doslova bojovat o svůj život. Utrpěla zlomeninu pěti žeber, její játra i další vnitřní orgány byly vážně poškozeny. Ihned byla převezena do nedaleké nemocnice, kde podstoupila operaci.

Žena naštěstí přežila, zůstala jí ale nehezká památka. Po operacích má obrovskou jizvou na břiše a tvrdí, že stále trpí důsledky spojené s poškozením ledvin. Za dva týdny dovolené zaplatila 2700 liber, ale kvůli vážnému incidentu si ji samozřejmě vůbec neužila.

I proto podle médií podává žalobu na společnost Thomas Cook. Argumentuje tím, že v hotelu neexistují bezpečnostní opatření, která by monitorovala areál a zastavila ženu nasedající do toboganu. „Byli jsme v Turecku jen čtrnáct hodin, když jsme se rozhodli jít do hotelového vodního parku. Nebyl tam žádný personál, který by nahoře korigoval lidi a dohlížel na to, aby se nespouštěli hned za sebou. Já jsem svým malým dětem řekla, aby počkaly alespoň deset sekund, ať člověk, který jel před nimi, může v pořádku vyjet z toboganu,“ popisuje.

V době nehody se měla za Jemmou spustit její dcera, ale z ničeho nic se tam objevila obézní žena. Když se Jemma dostala do spodní části tobogánu, uviděla za sebou rychle se přibližující cizí nohy. Už v tu chvíli věděla, že se nestihne včas vyhnout nepříjemné srážce. Náraz ji odhodil do vody, pak podle svých slov ucítila příšernou bolest. Nejhůře na tom byla její ledvina. Situace byla o to horší, že Britka měla jed jednu - v květnu 2015 totiž darovala ledvinu své mámě.

Jemma se později dozvěděla, že její pojištění nezahrnuje zdravotní péči, protože byla hospitalizována v soukromé nemocnici. „Vzala jsem si s sebou jen 150 liber, protože jsme zaplatili za all inclusive. Jenže v tu chvíli jsem potřebovala 5 000 liber na záchranu života," prozradila. Naštěstí za ni částku na místě zaplatila její kamarádka, která byla na dovolené s ní. „kdyby by tam nebyli moji přátelé, byla bych mrtvá a moje děti by zůstaly samy v Turecku," děsí se Jemma toho, co se mohlo stát. Tři dny strávila na jednotce intenzivní péče a dalších pět dní na běžném oddělení.

A aby toho nebyl málo, Jemminy děti chytily střevní virus, který se šířil po hotelu. Musely za nimi proto z Británie přijet jejich prarodiče. Cestovní kancelář Thomas Cook údajně nepodnikla žádné kroky, aby své klientce usnadnila situaci.