Video se Strachem nebylo zveřejněno cíleně právě teď, tvrdí Der Spiegel

"Video jsme měli asi měsíc a vyhodnocovali jsme ho. A když jsme si byli jisti, že je autentické a pravdivé, řekli jsme si, že ho zveřejníme," uvedl dnes Wiedmann-Schmidt v německé televizi n-tv.

Při jednání zachyceném na tajně pořízené videonahrávce se hovořilo o tom, že žena vydávající se za neteř ruského oligarchy by mohla koupit podíl v bulvárním listu Kronen Zeitung, nejčtenějším rakouském deníku, a jeho prostřednictvím podporovat Stracheho protiimigrační stranu. Za odměnu by v okamžiku, kdy se FPÖ dostane k moci, získala v Rakousku veřejné zakázky ve stavebnictví. Schůzka se konala předloni v červenci, několik měsíců před parlamentními volbami v Rakousku. Po nich FPÖ vstoupila do vládní koalice s lidovci Sebastiana Kurze.

Na videonahrávku dělal jasné narážky už v dubnu německý komik Jan Böhmermann, když získal rakouskou televizní cenu Romy. Mluví se o tom, že za videem, které bylo podle všeho léčkou na Stracheho a jeho pobočníka Johanna Gudenuse, který na schůzce byl také, stojí právě Böhmermann.

Od koho Der Spiegel nahrávku získal, Wiedmann-Schmidt kvůli ochraně zdrojů neprozradil. Podle listu Süddeutsche Zeitung, který ji také zveřejnil, jeho novináři materiál uložený na USB klíčí dostali v jistém opuštěném hotelu.

Rakouský lidovecký kancléř Sebastian Kurz v sobotu vypověděl koalici s protiimigrační FPÖ a dnes jedná s prezidentem Alexanderem Van der Bellenem o řešení politické krize a možném termínu předčasných voleb.

Švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung k aféře kolem Stracheho napsal, že je třeba vysvětlit okolnosti vzniku videonahrávky. "Zůstává nejasné, jak video vzniklo, jaké motivy stojí za zinscenováním (schůzky s údajnou příbuznou ruského oligarchy) a proč byl film zveřejněn až dva roky po svém vzniku", uvádí list. Je to nutné, protože "jinak se politika utopí v jedovaté směsi spikleneckých teorií a dopadů, což udržuje při životě populismus".