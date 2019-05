Rakousko kvůli Stracheho nahrávce a vládní krizi čekají předčasné volby

Strache už před tím oznámil, že kvůli uvedenému záznamu, zveřejněnému v pátek německými médii, odstupuje z politických funkcí. Na videu je vidět, jak předák svobodných před rovněž předčasnými parlamentními volbami v roce 2017 jedná s údajnou neteří ruského oligarchy o politické podpoře pro svou stranu výměnou za zajištění státních zakázek.

Kurz v sobotu večer prohlásil, že po zhlédnutí této nahrávky "musí zcela upřímně říct, co je moc, to je moc" a oznámil, že koaliční smlouvu své Rakouské lidové strany (ÖVP) s FPÖ vypověděl. Zároveň prezidentovi navrhl vypsání předčasných voleb, což šéf státu následně podpořil.

Po jednání s předsedou vlády o dalších krocích Van der Bellen sdělil, že je pro to, aby se nové volby v zemi konaly co nejdříve, přičemž navrhl počátek září. O přesném termínu se bude teprve jednat, podle agentury APA by Rakušané mohli jít hlasovat nejdříve 8. září.

Nejasný je další osud kabinetu pod Kurzovým vedením. Kancléř dal najevo, že by rád se svou vládou dovedl zemi k volbám, není však jasné, zda v ní zůstanou ministři za FPÖ, ani kdo ve funkci vicekancléře nahradí Stracheho.

Se zástupci svobodných to ale nebude mít snadné, jak už naznačil jejich ministr vnitra Herbert Kickl, který podle agentury APA vyhlásil lidovcům válku. Na facebooku mimo jiné obvinil Kurze, že mu vůbec nejde o Rakousko, nýbrž "jen o moc".

Opoziční sociální demokraté (SPÖ) požadují, aby resorty vedené doposud svobodnými po přechodné období řídili nezávislí odborníci.

Kancléř dnes také řekl, že je třeba prošetřit všechna podezření, která se po zveřejnění videa z Ibizy objevila, a to včetně případné trestněprávní odpovědnosti. Kurz se chce také dozvědět, kdo si nahrávku nechal pořídit.

Pro Kurze je skandál s vládní krizí o to nepříjemnější, že propukl těsně před volbami do Evropského parlamentu. Za svou dosavadní koalici s protiimigrační FPÖ si například vyslechl kritiku od Franse Timmermanse. Hlavní kandidát evropských sociálních demokratů na funkci předsedy Evropské komise kancléři vyčetl, že "celou dobu flirtoval s krajní pravicí", před čímž ho "měsíce" varoval.