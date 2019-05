Půjde bývalý vicekancléř Strache po skandálu s „ruskou volavkou" do vězení?

Právníci se shodnou jednom: Případ je těžko postižitelný

Tajně zaznamenané video z ostrova Ibizy, pořízené v roce 2017, vyvolává v tisku řadu právních otázek. Některé z nich budou schopny zodpovědět až soudy. Již nyní je ale jasné jedno: oba muži pravděpodobně neporušili žádný zákon, píše Der Standard, který se odvolává na konzultace s právníky. „Právní klasifikace není jednoduchá. Existují totiž různé právní názory. Právníci ale souhlasí v jednom: případ je těžko postižitelný."

Záznam diskuse mezi „ruskou volavkou", která podmínečně uvažuje o investování do bulvárního listu Neue Kronenzeitung, bylo podle právníků v hypotetické rovině. Oba politici se tak nedopustili ani trestného činu korupce, neboť v době, kdy se video natáčelo, nebyli ve funkcích, v nichž by mohli své sliby „státních zakázek" splnit. Gudenus byl v té době nevýkonným městským radním ve Vídni a Heinz-Christian Strache radním.

Podnikání, o němž je na videu řeč, je orientováno do budoucnost - pokud by Svobodná strana Rakouska (FPÖ) vstoupí do vlády. To je podle právníků, které cituje Der Standard, příliš málo. Právníci tvrdí, že nemohlo dojít, protože „trestný čin nebyl ani v experimentální fázi".

Nabídka byla smyšlená a politici byli oklamáni

Ačkoliv na videu se „ruská volavka" přiznává k tomu, že hodlá použít „špinavých peněz", nelze ani toto považovat za přitěžující okolnost pro oba rakouské politiky. I když toto obvinění by patřilo k těm nejvážnějším. K „praní špinavých peněz" totiž nedošlo: „Nabídka byla smyšlená a politici byli oklamáni," píše der Standard.

Strache na videu také hovoří o velkých darech, které by mohla FPÖ darovat na účet charitativní asociace. „Dary - i ty velmi vysoké - samy o sobě nejsou nezákonné," vysvětluje rakouský list. Stranám je však zakázáno přijímat dary od zahraničních fyzických osob, společností nebo nadací, pokud přesáhnou částku 2641 EUR - v roce 2017 to bylo 2500 EUR. Strany navíc nemohou přijímat peníze od charitativních sdružení vůbec.

„Důvodem je fakt, že dary charitativním institucím mohou být odečteny od daně, ale nikoli od účastníků," vysvětluje rakouskému listu politolog Hubert Sickinger. „To vše by se však muselo FPÖ prokázat ale Stracheho dárci popírají jakékoliv peněžní toky," dodává.

Nejproblematičtějším momentem celé aféry je nakonec video. Bylo nahrávání videa v pořádku? Ptá se der Standard. „Tajné záznamy a zvukové nahrávky jsou obecně nepřípustné, protože porušují osobní práva. Pro zásahy hrozí až jeden rok odnětí svobody," tvrdí Maria Windhagerová, mediální právnička listu Der Standard. „FPÖ proto již podala trestní oznámení: protože ale není jasné, kdo tuto past připravil, pravděpodobně ji podali proti neznámému pachateli," dodává.

Kromě trestního oznámení je možné také občansko-právní opatření: „Zde je třeba zvážit, zda je tu veřejný zájem větší než ochrana dotyčné osoby. Nezdá se, že by soud pro ně byl slibný, protože svoboda informací a tisk jsou obzvláště důležité," upřesňuje Der Standard.

Bis zur Wahl braucht es ein Maximum an Stabilität für Österreich. Deshalb will ich mit der Volkspartei die Arbeit fortsetzen. Mein Ziel ist es, dass wir aus der Wahl gestärkt hervorgehen und der Kurs der Veränderung fortgesetzt werden kann! — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 19. května 2019

Kancléř Sebastian Kurz již vyhlásil, že usiluju o to, aby v Rakousku byla udržena „maximální stabilita", neboť je pro Rakousko „nutná až do voleb," „Proto chci pokračovat v práci s Lidovou stranou. Mým cílem je, abychom z voleb mohli vystupovat silněji a pokračovat v průběhu změn!" napsal na twitteru.