V Británii to vře kvůli Československu

Podle nich Robinson předal Čechům při 51 setkáních v letech 1966 až 1969 87 informací, z nichž některé se týkaly programu jaderných ponorek Polaris. Údajně dodal také informaci o stažení britských vojáků z tehdejšího západního Německa.

Informace pochází z pražského archivu bezpečnostních složek a obsahují také popis Robinsonova kontaktu ze sovětskými agenty KGB.

Osmdesátiletý Robinson ale informaci označil za "naprostý výmysl a lež", píše Daily Mail. Jeho mluvčí řekl, že "jsou to hanlivá a mylná obvinění a Robinson je důrazně odmítá". "Ta obvinění, zjevně založená na dokumentech shromážděných českými úřady v 60. letech, jsou naprostý výmysl. Pan Robinson nikdy žádnému zahraničnímu agentovi nepředal tajné vládní dokumenty ani informaci," sdělil mluvčí.

Československá StB se podle listu o Robinsona začala zajímat, protože se domnívala, že má přístup k tehdejšímu ministru zahraničí Georgi Brownovi a ministru obrany Denisovi Healeymu. Dostal krycí jméno Karko a byl označen za "nejproduktivnější zdroj" v Británii.

Případ je podle listu v archivní dokumentaci popsán na 390 stranách, kde se dá dočíst, jak byl Robinson pro spolupráci získán prostřednictvím darů a schůzek v exkluzivních restauracích a klubech. Popisuje se také navázání vztahu s českým agentem Karlem Pravcem. Na konferenci labouristů v Brightonu v roce 1966 údajně Robinson Pravce seznámil s Healeym a pro spolupráci s Stb byl získán v říjnu toho roku. V létě 1967 předal informaci o americko-britském jednání o plánech na koupi jaderných hlavic pro Polaris. Robinson prý žádal, aby se z touto informací zacházelo "opatrně", protože kdyby se ukázalo, kdo je zdrojem, mělo by to pro něj nepříjemné následky. Pravec byl v roce 1969 náhle odvolán z československého velvyslanectví, kde působil, a spolupráce skončila.

Robinsonův mluvčí řekl, že překlad jediného dokumentu, který měl možnost vidět, tvrzení tisku nepotvrzuje. "Popisuje ho (Robinsona) jako tajemníka ministra obrany, pana Healeyho", sdělil mluvčí s tím, že Robinson nikdy jako Healeyho tajemník nepůsobil.

Daily Mail dnešní článek opatřil Robinsonovým životopisem, v němž nechybí informace o půjče 373.000 liber, kterou poskytl členovi kabinetu Peterovi Mandelsonovi na dům. Oba kvůli tomu museli v roce 1999 odstoupit. Robinson je popsán jako bohatý člověk s majetkem až 30 milionů liber (asi 880 milionů Kč). Do parlamentu byl zvolen v roce 1976, avšak když se Tony Blair dostal do čela labouristů v roce 1994, Robinson nebyl povýšen. V letech strávených "ve stínu" věnoval energii rozvíjení svého bohatství a stal se nejbohatším labouristickým poslancem. Bylo o něm známo, že u sebe nemívá nikdy menší než padesátilibrové bankovky.

Dohlížel na finance firmy British Leyland, byť k tomu neměl žádnou teoretickou průpravu, a pak postoupil do vedení firmy Jaguar. Do roku 2008 vlastnil politický magazín New Statesman.

V době, kdy byl Gordon Brown ministrem financí, se stal pokladníkem labouristické vlády a klíčovým členem ministrova okruhu. Jeho hvězda zhasla, když se objevila informace o nepřiznané půjče Mandelsonovi. Zatímco Mandelson se do vysoké politiky ještě vrátil, Robinson ne. Pomstil se v roce 2000, když zveřejnil memoáry o svém působení v Labouristické straně za éry Tonyho Blaira, napsal Daily Mail.