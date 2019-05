Arogance a chamtivost. Chtěl Strache zaprodat Rakousko Moskvě?

Strache byl ochoten „významně ovlivnit politický vývoj" v zemi ve prospěch Kremlu

Zemětřesení, které otřásá politikou daleko za hranicemi Rakouska, je znepokojující. Nejde jenom o záznam, na němž Heinz-Christina Strache sedí ve vile na Ibize v krátké košili s pohledem zakaleným od vodky.

Mnohem více šokující, píše švýcarský list, jsou prohlášení bývalého opozičního politika. V nich nabízí výměnou za „tajné dary z Ruska" převzetí bulvárních novin Kronen Zeitung a sní o nahlas o mediální prostředí jaké má v Maďarsku premiér Viktor Orbán. Na záznamu je „uspěchaný muž moci", který vidí „vládní zapojení jako klíč k vedení republiky: jako samoobslužný obchod, jenž si přetvoří podle svých představ". Důležitá je nejen kultura, ale i jeho úmysly.

Kromě „pohrdání demokratickým i principy" je zřejmé i to, že tento samozvaný politik, který hlásil slogan „Nejprve Rakousko", byl ale ochoten ve skutečnosti „významně ovlivnit politický vývoj" ve své zemi údajným ruským oligarchou, který měl být napojený na Kreml. A to v „době, kdy nebezpečí destabilizace Evropy Putinem bylo již dlouho zřejmé", píše švýcarský list.

Rakouské Svobodné provází arogance a chamtivost

„Strachova rezignace je jediným logickým důsledkem tohoto skandálu," píše Neue Zürcher Zeitung. Nejde ani tak o „opakované omyly extrémně-pravicových politiků", jako spíše o „aroganci a chamtivost". „Přesně toto zatěžovalo až do dnešního hodnocení první černo-modré vlády pod vedením kancléře Wolfganga Schüssela v letech 2000 až 2007," připomíná list.

Jen málo pozorovatelů ale věřilo, že se to nebude opakovat. „Když byla FPÖ před rokem a půl přivedena Sebastianem Kurzem zpět k moci, bylo to mnohem lépe připravené, než skupina Jörga Haidera v roce 2000," srovnává deník. Snaha kancléře Kurze byla navíc vedena úvahou, že tato spolupráce bude trvat dlouhodobě – deset let, jak několikrát zdůraznil kancléř. „Teď to končí po jednom a půl roce debaklem," konstatuje Neue Zürcher Zeitung.

Pro Stracheho, soudí list, to znamená „konec jeho pozoruhodné kariéry". „Přivedla ho z krajně pravicového prostředí do místností státu a republiky, pro níž pracoval poslední rok. Ale je to také předběžný konec experimentu Sebastiana Kurze. Líbila se mu role poslíčka konzervativců, která údajně uspěla v zapojení pravicových populistů, jež chtěl zkrotit pevným vedením," píše v komentáři švýcarský list.

Kurz slibované reformy, jež se ale ukázaly jako příliš nesmělé. „Projekt Kurzovy vlajkové lodi prostě selhal" - s dopady daleko za hranicemi jeho země. „Pokud bylo totiž záměrem zveřejnit video jen týden před volbami do EU, aby se poukázalo na problém účasti pravicových populistických sil na moci, pak tento výpočet vyšel," uzavírá komentář.