EU se nachází v bouři: Macron rychle zahořel k Merkelové, ale byl velmi brzy zchlazen

Emmanuel rychle k Angele zahořel, ale byl velmi brzy zchlazen

Stejně jako u Donalda Trumpa, amerického prezidenta, „zahořel" Emmanuel Macron na počátku svého funkčního období, ve vztahu s Angelou Merkelovou. A stejně jako u amerického prezidenta, i v případě kancléřky realita „zchladila" jeho nadšení, píše francouzský večerník. Německá kancléřkaho přitom před dvěma lety varovala, v době, kdy ještě obdivován „Kouzlo trvá pouze tehdy, jsou-li výsledky."

„Bylo by sice nespravedlivé říkat, že výsledky chybí, ale kouzlo je očividně vyhaslé. Jelikož francouzský prezident na své tiskové konferenci, dne 25. dubna, uvedl otevřeně, jaké jsou rozdíly mezi ním a kancléřkou, oba vůdci si o stavu svých vztahů odpovídají přes média," píše Le Monde.

Kancléřka Merkelová o nich naposledy mluvila ve středu 15. května v rozhovoru s německým deníkem Süddeutsche Zeitung. Mluvila nejen o „rozdílech v mentalitě", ale i o „živosti jejich a živosti jejich diskusí". Prezident Macron reagoval vzápětí tím, že on sám upřednostňuje „plodnou konfrontaci" oproti „konfrontací sterilní", upozorňujme večerník.

Avec la Chancelière allemande Angela Merkel, nous partageons une ambition forte pour l’Europe. Aujourd'hui et demain, nous nous battrons ensemble pour nos intérêts et nos principes au sommet du G7. pic.twitter.com/pF2PI3wf8C — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8. června 2018

Že existují rozdíly v mentalitě mezi Francouzi a Němci, to není jistě žádnou novinkou, stejně jako existují rozdíly mezi jejich představiteli, což ostatně zdůrazňuje i Merkelová, která má za svůj mandát co do činění - již se čtvrtým francouzského prezidentem, píše Le Monde. „Je zřejmé, že zájmy obou zemí, stejně jako jejich vůdců, se liší: tyto neshody v současnosti zahrnují stupeň integrace eurozóny, politiku vývozu zbraní i způsob jmenování předsedy Evropské komise," upřesňuje večerník.

Prezident Macron i kancléřka Merkelová se také starají o to, aby připomněli , na čem se shodují: „Jsme z velké části na stejné vlnové délce," říká kancléřka, a to v hlavních cílech: klimatu, obrany, Evropy, Afriky a transatlantické politiky.

Upřímnost vztahů mezi Macronem a Merkelovou: Zklamání a podráždění

Novinkou, připomíná Le Monde, je upřímnost, s níž oba vůdci komentují svůj vztah. Tato poctivost je z valné části z Macronovy poznamenána zklamáním, u Merkelové zase podrážděním. Macron musel připustit, že bylo „špatné sázet od začátku, ve své ambici znovu nastartovat Evropu, na partnerství s Berlínem", a to ve chvíli, kdy Merkelová „uvízla v jednáních o vládní koalici". To, že Německo nebylo připraveni, uznává ostatně i Merkelová a „mnozí političtí a ekonomičtí lídři ve své zemi ji za obviňují".

„Kancléřka se svou dlouholetou zkušeností a vahou své ekonomiky, těžko snáší, aby dostávala lekce od mladého šéfa státu, který čelí vážné sociální krizi. Vyhlídky na brexit a blízkost voleb do Evropského parlamentu, kde jejich strany nehrají ve stejném poli, ještě zhoršují napětí," míní editorial listu.

„Je však nepochybné zdravé," míní večerník, „aby se v tak úzkém vztahu jasnozřivě identifikovaly spíše body tření, než aby se předstíralo, že neexistují." Hlavním bodem je ovšem způsob, jak s nimi nakládat. „Toto je ten slavný kompromis, který musí Berlín a Paříž neustále hledat," zdůrazňuje.

„Je obzvláště obtížné najít u prezidenta, který by chtěl změnit všechno a kancléřky, která nechce měnit nic. Evropská unii se ale nachází v bouři. „Je to obrovská odpovědnost a je především na paní Merkelové a pana Macronovi. Na nich jediných, aby se na konci května vrátili k společnému dílu," uzavírá francouzský večerník.