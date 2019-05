Bude Macron spojencem, nebo jen záložní silou? Z Německa přicházejí překvapivá slova

Socialista Bullmann: Proč bychom nemohli mluvit s Macronem?

Ještě nedávno ho silně kritizovali za jeho „neoliberální a protispolečenskou" politiku. Dnes Udo Bullmann, poslanec za Sociálnědemokratickou stranu Německa (SPD), říká: „Macron není socialista, ale proč bychom s ním neměli mluvit?"

Zehntausende stehen auf. Gegen Nationalismus und Rassismus - und für Europa.

Wir wollen die #Europawahl am 26. Mai entscheiden, weil wir uns eine freiheitliche und solidarische Zukunft nicht zerstören lassen.#1EuropaFuerAlle pic.twitter.com/sgptMnywNl — Udo Bullmann (@UdoBullmann) 19. května 2019

Evropský poslanec Udo Bullmann, který stojí na čele kandidátky německých sociálních demokratů do Evropského parlamentu, jenž je zároveň předsedou parlamentní skupiny S & D (socialisté a demokraté), již nevylučuje vůbec nic, ani vytvoření „progresivní aliance" mezi Republikou na pochodu (LREM), liberály (ALDE) a S & D.

Evropští sociální demokraté (S & D), kteří jsou seskupeni za nizozemským komisařem Fransem Timmermansem, zůstávají ve výzkumech veřejného mínění zatím daleko za Evropskou lidovou stranu (EPP), kterou do voleb vede německý kandidát Manfred Weber. Mají tak, jak připomíná německý list, „malou šanci na výhru a volební vítězství "dne 26. května. To je také důvodem tohoto „strategického obratu". Nezvítězí, ale mohou se podílet na silné alianci.

Bude Macron spojencem, nebo jen záložní silou?

Mají ale „novou naději" s ohledem na odstup, který zaujímají liberálové vůči konzervativnímu Weberovi a vzestup levicových subjektů ve Španělsku, Portugalsku, Itálii a možná i na německé scéně, posílit ji mohou i nově přítomní britští labouristé ve volbách.

„Dvojí ambice Emmanuela Macrona, která spočívá v překonání převahy lidovců z EPP v Evropském parlamentu a vytvoření nového liberálního hnutí ve Štrasburku a Bruselu, otevírá evropských socialistům a demokratům novou perspektivu," píše Die Tageszeitung.

Také budoucnost skupina EPP Manfreda Webera bude záviset na alianci, která bude schopna utvořit, aby získala většinu v příštím Evropském parlamentu. Faktem zůstává ovšem, tvrdí berlínský deník, pokud to nebudou Zelení - stoupající síla v Německu, ale také v Belgii a Lucembursku – jež by mohli být pro S & D „záložní silou", která by mohla nahradí francouzského prezidenta Macrona a naruší jeho „evropskou strategii".