Pád vlády před volbami? Noviny naznačily, co se stane v Rakousku

"Vše ukazuje na to, že zveřejnění případu právě v této chvíli mělo jen nepřímo za cíl způsobit krizi vůdci FPÖ," napsal polský deník Rzeczpospolita. Ve skutečnosti je podle listu aféra namířená proti ctižádostivému kancléři Sebastianu Kurzovi. "Odhalení skandálu dvěma významnými německými levicově zaměřenými médii je také součástí politických bojů, které se dnes v Evropě odehrávají," poznamenal deník.

Nizozemský De Volkskrant míní, že Kurz chtěl spoluprací s FPÖ získat pro svou Rakouskou lidovou stranu (ÖVP) voliče podporující populisty. To do určité míry fungovalo, ale průzkumy před evropskými volbami ukázaly, že lidovci mají před svobodnými jen šesti až sedmiprocentní náskok. A tak Stracheho skandál "Kurze nyní přinutil tento experiment ukončit".

Podle listu Neue Zürcher Zeitung Kurzův "spektakulární projekt" se svobodnými selhal, a to s "dopadem za hranicemi Rakouska". "Neboť pokud bylo záměrem video (kompromitující Stracheho) natočené už před dvěma lety zveřejnit pouhý týden před volbami do EP, aby se upozornilo na účast pravicových populistických sil na moci, pak se tato kalkulace podařila."

Deník The Times poznamenal, že voliči, kteří jsou rozhodnutí hlasovat pro krajní pravici, mohou Stracheho aféru odmítnout jako zinscenovanou hru. "Ale pro nerozhodnuté voliče jsou špatná pověst zrady a korupce a vyhlídka mezinárodní izolace odstrašující."

Pro francouzský levicový deník L'Humanité je pád Stracheho v Rakousku "včasným připomenutím toho, že čestnost a krajní pravice nejdou ruku v ruce. Že ti, kteří se podílejí na podpoře takovýchto xenofobních osob, jsou jasní žháři. A také že vzestup nacionalistických populistů v Evropě není nevyhnutelný."

"Vládní krize v Rakousku by měla mít důsledky v celé Evropě," je přesvědčen švédský list Aftonbladet. Skandál podle něj "zcela jasně ukazuje, s jakými silami si Kurz zahrával a také to, že je nedokázal zkrotit". "Evropští středopravicoví politici, kteří si pohrávají s myšlenkou napodobit Kurze, by si měli uvědomit, že FPÖ není jedinou stranou na pravicovém kraji, kterým se zamlouvá autoritářský stát (ruského prezidenta Vladimira) Putina," upozorňuje list.